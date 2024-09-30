台茂就是寵桃園人！作為桃園在地老字號購物中心的「台茂」，在一年一度週年慶中，除了各式週年慶優惠之外，戶外的台茂公園更是熱鬧推出超震撼的煙火秀、無人機表演，還精心準備了各式娛樂活動，適合全家大小一同參加，視覺盛宴一次滿足。並規劃人氣美食市集，讓大朋友能在台茂購物、吃美食放鬆，小朋友則能在台茂公園盡情玩樂放電，讓這個週年慶成為全家共同享受的快樂時光。
將於10/10～10/13「好秋草地野餐日」登場的美食市集最不能錯過，讓你無需煩惱餐點選擇，能在草地上享受一個輕鬆愜意的秋日下午。首推必吃有一週只賣3天，一出爐就秒殺一空的「烤雞特攻隊」，烤到皮酥香、肉多汁的黑羽土雞整隻大口嗑超療癒。甜點部分，少不了人氣「Chubby Doo千層圓可頌」、軟餅乾和可頌綜合體「1NAM軟餅乾可頌」、每次必買的「方人也鮮奶麻糬」等，從頭吃到尾超滿足。
此外，活動還包含市集及街頭藝人的精彩表演，讓你一邊野餐，一邊感受熱鬧氛圍。一旁的台茂公園兒童活動也不容錯過！10/12邀請兒童界人氣王「泡泡哥哥」舉辦波波星球唱跳會，讓小朋友們能跟著音樂盡情舞動，度過充滿歡笑的下午時光。現場還設有兒童遊樂區，讓小朋友在安全的環境下享受無限的玩樂樂趣。這場活動勢必成為小朋友週年慶的亮點之一。
搶先在10/5晚間19:45-19:50，將在台茂戶外城堡區施放長達300秒的低空煙火，超震撼的煙火免費看，每每吸引大批桃園人前去朝聖。而10/19晚間 19:40-19:47則是由「無人機群飛秀」壓軸登場，台茂夜空將上演一場長達400秒，在夜幕中排列成各種圖像，伴隨音樂，訴說著台茂的故事，將為觀眾帶來難忘的夜空之旅。
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台茂購物中心 店家資訊
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號
台茂 光輝十月煙火秀
日期：10/5（六）
時間：19:45–19:50
地點：台茂購物中心城堡外
台茂好秋草地野餐日
日期：10/10(四) 14:00-18:00
台茂 雙十市集
日期：10月10日（四）–10月13日（日）
時間：16:00–20:30（10/13為15:00–19:30）
內容：創意手作、美食餐車及必吃銅板美食
台茂 波波星球唱跳會
日期：10月12日（六）
時間：16:00–16:45
台茂 無人機群飛秀
日期：10月19日（六）
時間：19:40–19:47