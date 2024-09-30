台茂就是寵桃園人！作為桃園在地老字號購物中心的「台茂」，在一年一度週年慶中，除了各式週年慶優惠之外，戶外的台茂公園更是熱鬧推出超震撼的煙火秀、無人機表演，還精心準備了各式娛樂活動，適合全家大小一同參加，視覺盛宴一次滿足。並規劃人氣美食市集，讓大朋友能在台茂購物、吃美食放鬆，小朋友則能在台茂公園盡情玩樂放電，讓這個週年慶成為全家共同享受的快樂時光。







將於10/10～10/13「好秋草地野餐日」登場的美食市集最不能錯過，讓你無需煩惱餐點選擇，能在草地上享受一個輕鬆愜意的秋日下午。首推必吃有一週只賣3天，一出爐就秒殺一空的「烤雞特攻隊」，烤到皮酥香、肉多汁的黑羽土雞整隻大口嗑超療癒。甜點部分，少不了人氣「Chubby Doo千層圓可頌」、軟餅乾和可頌綜合體「1NAM軟餅乾可頌」、每次必買的「方人也鮮奶麻糬」等，從頭吃到尾超滿足。







此外，活動還包含市集及街頭藝人的精彩表演，讓你一邊野餐，一邊感受熱鬧氛圍。一旁的台茂公園兒童活動也不容錯過！10/12邀請兒童界人氣王「泡泡哥哥」舉辦波波星球唱跳會，讓小朋友們能跟著音樂盡情舞動，度過充滿歡笑的下午時光。現場還設有兒童遊樂區，讓小朋友在安全的環境下享受無限的玩樂樂趣。這場活動勢必成為小朋友週年慶的亮點之一。



