每一杯咖啡都有著自己的故事、在奎士咖啡更是如此。咖啡文化在台灣已經成為生活中不可或缺的一部分。根據國際咖啡組織（ICO）的最新數據顯示，台灣每年消費超過28.5億杯咖啡，平均每天有40%的台灣人都會品嚐至少一杯咖啡。為了進一步擴大台灣的咖啡市場，台灣精品咖啡品牌「奎士咖啡」推出了全新的「台灣拿鐵」一款將國民飲料冬瓜茶與咖啡拿鐵完美結合的創新飲品，要為台灣咖啡愛好者帶來前所未有的驚喜口感。
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奎士咖啡秉持著創新的品牌理念，將顧客需求和高品質咖啡融合，從品牌命名「CURISTA」中可見一斑。這個名稱不僅結合了「Customer」和「Barista」兩個詞彙，強調顧客至上的服務理念，更在法文中代表「創意」，展現品牌對於每款咖啡飲品的獨特追求。
隨著精品咖啡文化在台灣的日益普及，奎士咖啡透過其嚴選的頂級莊園咖啡豆和細膩的咖啡製作工藝，讓每位消費者都能在店內選擇適合自己味蕾的焙度，並感受到奎士咖啡所帶來的獨特風味體驗。「台灣拿鐵」便是該品牌為慶祝國際咖啡日推出的最新創舉，其使用中烘焙的義式配方豆，融合冬瓜茶的香甜，形成一杯專屬於台灣的精品咖啡。不僅帶有榛果香氣，入口後還能品嚐到蓮花脆餅及杏仁的微妙風味，尾韻更帶有絲絲奶油糖的細膩口感，整體風味平衡而不失濃郁。
除了咖啡本身的創新，奎士咖啡也不斷推陳出新周邊商品，滿足咖啡迷們的多樣需求。近期，該品牌與日本知名家居設計品牌KINTO合作，推出兩款專屬隨行保溫瓶，分別為「輕奶油」與「消光黑」兩款配色，瓶身設計簡約大方，採用磨砂塗層上色，低調而不失質感，搭配奎士咖啡象徵性的沙漏Logo，展現環保生活態度。這款商品不僅具備優秀的保溫功能，更強調了品牌與消費者共同致力於推廣永續生活的理念，為咖啡迷帶來不僅僅是一杯好咖啡的滿足，還包含一種對生活品質的追求與認同。
奎士咖啡透過一系列創新舉措，展現了其作為台灣精品咖啡品牌的創新能力與市場影響力。無論是「台灣拿鐵」的推出，還是周邊商品的設計，奎士咖啡都在持續引領咖啡文化潮流，並積極打造台灣專屬的咖啡體驗。此次為期13天的「台灣拿鐵」嚐鮮活動，不僅讓咖啡愛好者能夠在國際咖啡日這一全球性慶典中，感受到屬於台灣的獨特風味。
「台灣拿鐵」中杯售價145元、大杯售價160元，為慶祝國際咖啡日及雙十國慶，奎士咖啡更特別推出限時13天的促銷活動，自10/1至10/13期間，購買「台灣拿鐵」第二杯享七折優惠，讓咖啡迷們可以在這段時間內盡情體驗這杯專屬於台灣的創新風味。
奎士咖啡 台灣拿鐵慶祝國際咖啡日及雙十國慶
活動時間：10/1~10/13，共13天
活動品項：「台灣拿鐵」咖啡
活動優惠：同品項第二杯七折
台灣拿鐵售價：中杯145元、大杯160元
產品特色：冬瓜茶與咖啡拿鐵的創新融合
Curista Coffee 奎士咖啡
市府旗艦店/SOGO忠孝店/新光A11店/誠品南西店/遠百信義A13店
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