文青咖啡ABG COFFEE一直是網美們「跑咖、探店」的口袋名單，不只極簡風格咖啡廳好拍，店內還有輕食打鈔可愛下午茶組合。這次為了迎接一年一度的「國際咖啡日」，ABG COFFEE推出限時優惠，包含咖啡豆、品牌週邊小物85折，還有輕食「酪梨熱狗堡」買一送一，咖啡控通通要跟上。
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慶祝國際咖啡日，ABG COFFEE自9月30日至10月6日，門市和官網皆提供精選商品85折優惠，咖啡控趁機入手咖啡豆與品牌周邊。ABG COFFEE這次優惠包含多款商品，包括經典的ABG House Blend配方豆和濾掛咖啡包。咖啡豆採用100%阿拉比卡豆，中度烘焙帶出水果酸甜與堅果、巧克力的香氣。此外也可趁機收藏品牌周邊馬克杯、上衣、托特包，通通可以用85折價格入手。
除了咖啡，ABG COFFEE的Uber Eats外送優惠也很狂。即日起至10/8前，只要外送訂購ABG COFFEE酪梨熱狗堡，即可享買一送一的超值優惠。這款人氣打卡餐點使用德式香腸，搭配特調酪梨醬與新鮮番茄洋蔥，口感清爽不膩，打造異國風味下午茶。
ABG COFFEE 國際咖啡日優惠
活動通路：ABG COFFEE門市、官方網站
活動日期： 2024 年 9 月 30 日至 10 月 6 日
活動內容：指定商品享單件85折優惠。
優惠品項：
ABG House Blend、ABG Drip Filter Coffee (5-PACKS)、ALWAYS BEAN GOOD Tee、ABG Mug、ABG Tote Bag、ABG Canvas Bag。
ABG COFFEE Uber Eats外送優惠
活動日期：即日起至 10 月 8 日
活動內容：於 Uber Eats ABG COFFEE 台北信安店訂購「酪梨熱狗堡」，享買一送一優惠。
注意事項：優惠詳情請參考平台App相關活動內容公告，售完為止。