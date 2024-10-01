為了讓美食不用出門、在家也可以品嚐的到，王品集團與foodpanda合作推出全新外送美食、外送優惠。這一次合作包含了王品21個餐飲品牌，還涵蓋超過300家餐廳、380道外送美食。同時，王品再加碼從10/1至10/31期間，用戶只需輸入優惠碼「王品五百」，便可領取500元專屬美食金，並在王品集團旗下指定餐廳消費時享有折扣優惠。





根據資策會的調查顯示，foodpanda在台灣的市場占有率達到73.6%，是最受民眾歡迎的外送平台。王品集團特別針對旗下品牌包括西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等，與foodpanda推出21個品牌的外送服務。這樣的合作不僅能讓王品的多元美食透過foodpanda迅速送達全台消費者，還將提升外送市場的服務水準。foodpanda利用AI技術進一步提升配送效率，這為雙方的合作提供了更加精準和流暢的服務體驗，也讓消費者有更多選擇和便利。





王品、foodpanda為了慶祝這次合作，10/1至10/31期間，用戶可在foodpanda平台上輸入「王品五百」優惠碼，獲得500元專屬美食金。在王品集團的指定品牌單筆消費滿349元即可享有85折優惠，最高折抵150元，每人可使用兩次。單筆消費滿1,000元則享有8折優惠，最高可折抵200元，每人可使用一次。



王品集團營運長李威進表示，這次與foodpanda的合作不僅擴展了王品的市場版圖，更重要的是將餐廳的服務擴展至消費者的家中。透過foodpanda的數據經驗和行銷資源，王品集團可以更精準地觸及目標客群，為消費者提供更貼心的用餐體驗。這次合作對於王品的數位轉型具有重要的意義，將為集團帶來新的成長機會。



foodpanda台灣總經理黃逸華則強調，這是餐飲和外送兩大龍頭的強強聯手，不僅拓展了foodpanda的餐飲選擇，還進一步提升了消費者的用餐體驗。這次合作將有助於王品集團的餐廳美味擴展到數百萬家庭之中，雙方預期可以在此基礎上實現雙位數的成長，為台灣餐飲市場注入更多活力。





王品美食foodpanda送

優惠碼：王品五百：

有效日期：至 2024/10/31

優惠需知：限美食外送指定餐廳滿額方可使用，數量有限兌完為止。

實際活動詳情以 app 及官網顯示為主，foodpanda 保留單方修改權利