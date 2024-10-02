美諾酒店集團，作為國際知名的酒店品牌，於2025年進一步擴展其在全球的足跡，並將目光投向充滿潛力的歐洲與亞洲市場。該集團在全球範圍內已擁有超過530家酒店及度假村，這一成就展現了其不斷增長的市場影響力。而針對台灣消費者的旅行需求，美諾集團將推出一系列專屬定制的住宿體驗，提供無論是藝術愛好者、自然探索者還是尋求健康管理的旅客，都能滿足的度假選擇。透過這次大規模的市場佈局，美諾酒店集團再度展現出其作為酒店業領導者的實力，並且將在多個國家帶來全新的酒店項目與特色服務。







其中，佛羅倫斯加迪宮緹沃麗酒店是美諾集團在義大利佛羅倫斯的最新代表作。這座酒店所在的建築原為16世紀文藝復興時期的宮殿，詩人約翰·米爾頓曾在此撰寫了其著名的作品「失樂園」。經過全面翻新，這座豪華酒店現已重新開放，並以其古典優雅的設計吸引了來自世界各地的旅客。酒店位置便利，距離佛羅倫斯市內的主要文化景點僅幾步之遙，如聖母百花大教堂、米開朗基羅廣場等。這些經典景點為旅行者提供了深厚的文化氛圍，同時酒店本身也配有奢華的設施，如舒適的客房和高端的餐飲服務。對於那些喜愛歷史與藝術的消費者，這間酒店絕對是一個理想的選擇。







在泰國曼谷，美諾酒店集團也以全新的曼谷拉差達安凡尼酒店再次強勢亮相。這間位於曼谷新中央商務區的酒店，擁有402間現代化客房，完美結合了商務和休閒的需求。其最大的特色在於其奢華的套房設計和專為提升休息與工作效率的設施，滿足了商務旅客的多樣需求。這間酒店的另一大亮點是位於25樓的AvaniClub酒廊，住客可以在這裡享受早餐、下午茶和晚間雞尾酒，俯瞰曼谷的繁華夜景。酒店地理位置優越，步行即可輕鬆前往附近的夜市和文化景點，為那些熱愛探索當地文化的旅行者提供了理想的住宿選擇。





美諾酒店集團在2025年推出全新度假體驗

對於健康愛好者，美諾酒店集團也推出了位於泰國普吉島的康體度假村。這間世界頂級的健康中心佔地1,767平方米，提供結合現代醫療科技和泰式傳統療法的健康療程。從體重管理到抗衰老，該中心為不同需求的旅客量身打造專屬療程。專業的醫療團隊與泰國傳統治療專家共同設計的療程，適合每位希望達到健康目標的消費者。該度假村不僅擁有先進的設施，還將泰式文化融入療程中，為旅客帶來深度放鬆的身心靈體驗。此外，位於泰國北部金三角區的安納塔拉度假酒店，亦推出了Canopy樹頂餐飲體驗。這是一項結合自然景觀與環保理念的餐飲服務，為旅客提供獨一無二的用餐體驗。在52公尺高的樹頂餐廳，客人可俯瞰壯麗的自然景觀，享用由當地食材製作的精緻料理。這間餐廳的設計靈感來自於自然蜂巢，環繞於青翠的叢林之中，讓每位旅客在用餐過程中能夠完全沉浸於大自然的美好中。最後，峇里島的烏布安納塔拉度假酒店即將於今年10月1日正式開幕，這間位於峇里島烏布北部的度假村，將為台灣旅客提供一個全新的度假選擇。酒店擁有85間套房和別墅，每間均設有私人泳池，並且周圍環繞著翠綠的森林景觀，為旅客創造出寧靜的避世環境。從酒店可以方便地前往烏布文化中心，讓旅客在享受自然的同時，也能輕鬆體驗當地豐富的文化活動。

推薦的度假酒店包括：佛羅倫斯加迪宮緹沃麗酒店、曼谷拉差達安凡尼酒店、普吉島康體度假村、金三角象營安納塔拉度假酒店、峇里島烏布安納塔拉度假酒店。