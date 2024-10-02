10/3又放颱風假，百貨、電影院營業時間異動整理！一直停滯不前的龜速山陀兒颱風，導致全台進入警戒狀態連續兩天全台縣市街宣布停班、停課，只希望大家可以好好做好萬全準備防颱。而全台百貨公司和電影院營業時間異動，也是大家最好奇的，窩客島特別整理10/3颱風停班停課各大百貨公司、電影院營業狀況，但在此也呼籲大家風雨過大不要外出，以免發生危險。







10/2晚間八點全台縣市宣布10/3停班停課之後，搶先開第一槍公告10/3暫停營業的百貨，有信義區貴婦百貨之稱的BELLAVITA，以及位於大直被稱之生活美學商城的「NOKO忠泰樂生活」。位於新莊的宏匯廣場則是10/3調整至中午12點才開門營業。而台北101、SOGO 、京站等都還在緊密監測颱風動向，預計將於10/3早上9點前陸續公布營業時間是否異動。







電影院部分都預防性的停止線上購票，包括威秀、美麗新影城都暫時關閉10/4-10/8電影場次，並視颱風動向評估調整開放售票時間，將會在10/3早上另行公告。窩客島也會即時更新最新營業時間異動，並呼籲大家為了自身安全，若颱風風雨過大切勿冒險出門娛樂、逛街。



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山陀兒颱風10/3百貨營業時間異動(持續更新中)

1、台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳 10/3 正常營業。



2、BELLAVITA 10/3 暫停營業。



3、天母大葉高島屋 10/3 正常營業。



4、SOGO

忠孝館、復興館、敦化館、天母、大巨蛋、中壢、新竹 10/3 正常營業。

高雄店 10/3暫停營業。



5、京站時尚廣場(含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店) 10/3 正常營業。



6、統一時代 10/3早上9點前視風雨情況，再行公告。



7、微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站、微風東岸 10/3 正常營業。



8、三創生活園區 10/3 正常營業。



9、新莊宏匯廣場 10/3營業時間調整為中午12:00開始。視風雨情況，再行公告。



10、遠東百貨

台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、花蓮地區 10/3正常營業。

高雄大遠百、台南大遠百成功暨公園店 10/3暫停營業。



11、環球購物中心

新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19 10/3正常營業。

新左營車站、屏東市 10/3暫停營業。



12、三井OUTLET 林口、台中港 10/3 正常營業。台南 10/3暫停營業。



13、LaLaport台中 10/3 正常營業。



14、NOKO忠泰樂生活 10/3暫停營業。



15、台中廣三SOGO 10/3正常營業。



16、桃園台茂購物中心 10/3 正常營業。



17、桃園大江購物中心 10/3 正常營業。



18、桃園華泰名品城 10/3延後至下午14:00開門營業，會視視風雨情況滾動調整。



19、高雄漢神 10/3 暫停營業。



20、漢神巨蛋 10/3 暫停營業。



21、高雄夢時代 10/3早上9點前視風雨情況，再行公告。



22、新光三越 10/3台南以南（含台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店）共4家分店與SKM Park Outlets 高雄草衙，暫停營業。

新光三越 10/3週年慶首日造勢活動將暫停取消。



23、誠品生活松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台中480等各店10/3 正常營業。

台南、高屏地區10/3 暫停營業。



山陀兒颱風 10/2影城營業時間調整(持續更新中)

1、秀泰影城

欣欣、東南亞、土城、板橋、樹林、文心、站前、麗寶、嘉義、北港、花蓮、台東 10/3正常營業。

基隆 10/3中午後營業，後續將視風雨狀況評估調整。

仁德、岡山、夢時代 10/3暫停營業。



2、光點華山 10/3 暫停營業



3、威秀影城

台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、花蓮縣威秀影城，10/3正常營業。

台中市威秀影城10/03中午12:00前場次取消，後續將視風雨狀況評估調整。

台南市、高雄市威秀影城 10/3 暫停營業



4、百老匯影城

公館店、竹北店 10/3正常營業。



5、國賓影城

台北、新北、桃園、台南、高雄義大、高雄SKM Park據點 10/3 暫停營業。



6、In89

台北西門 、桃園站前、台中豐原 10/3正常營業。

嘉義、高雄大立、澎湖 in89豪華影城、高雄in89駁二電影院 10/3 暫停營業。



7、微風影城 10/3正常營業。



8、美麗新影城

大直 10/3 營業時間延後至12:00開門。

宏匯、台茂、淡海影城 10/3正常營業。

預防性關閉10/4-10/8電影場次，並視颱風動向評估調整開放售票時間，將會另行公告。



9、美麗華影城 10/3正常營業。



10、新光影城

台北天母、桃園青埔、台中中港 10/3正常營業。

台北獅子林新光影城、台南西門 10/3 暫停營業。



11、誠品影城 10/3正常營業。



12、威尼斯影城 10/3正常營業。



13、台北真善美影城 10/3正常營業。