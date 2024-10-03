漢來式服務、只有體驗過才知道！為了讓更多人認識漢來飯店的好，漢來飯店事業群自10月起，將迎接一系列周年慶祝活動，包括台北漢來大飯店滿週年、高雄漢來大飯店29週年慶及漢來日月行館的試營運。為了與消費者共同慶祝這些重要時刻，漢來飯店事業群推出了「漢來飯店事業群週年歡慶季」的特別活動，自即日起至12月底，每位消費者不僅能夠享受各大飯店的專屬優惠，還可以參加每月的抽獎活動，有機會贏得包括高級套房住宿、科技精品、香氛體驗及商務艙機票在內的豪華大獎。



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為了提供更具吸引力的住房體驗，台北漢來大飯店與高雄漢來大飯店分別推出週年慶住房專案，消費者在10/7正式營運滿週年的台北漢來大飯店，可預訂7,888元的豪華客房專案，並獲得多項附加禮遇，包括寶格麗旅行組、迷你吧、露天泳池及限量版漢來熊。





而高雄漢來大飯店則推出5,775元的市景精緻客房，提供免費使用行政酒廊貴賓軒、贈送飯店周邊商品及其他豐富服務。此外，預訂以上住房專案的消費者都將自動參與「月月抽」活動，有機會獲得多項大獎及限量豪華獎品，這些優惠與獎品設計不僅吸引了大量旅客，也讓粉絲們感受到漢來飯店的滿滿誠意。



作為一個深耕高雄多年的品牌，高雄漢來大飯店即將在12月迎接29週年慶，飯店特別針對這一重要時刻推出了豐富的慶祝活動。入住的消費者不僅可享受市景精緻客房、健身房及露天游泳池等設施，還能享用迷你吧以及漢來海港自助早餐，每房更可獲得漢來獨家周邊商品和行政樓層貴賓軒的酒水輕食招待，讓消費者在享受豐富體驗的同時，也能盡情放鬆與慶祝。





同原，漢來飯店事業群還特別推出了「月月抽」活動，旨在感謝長期支持的消費者。此次抽獎活動不同於以往的單次抽獎，每位預訂週年慶住房專案或入住第四季即將營運的漢來日月行館的消費者，都將自動參與每月的抽獎活動。獎品種類豐富，包括各飯店的住宿券、Apple Watch、Airpods Pro、Dyson吹風機、寶格麗香水、Valmont SPA療程、珠寶飾品等科技及時尚精品。此外，最終還有機會獲得台北-東京的商務艙來回機票大獎，總計近百項豪華大禮，總價值超過50萬元。



漢來飯店事業群藉由這一系列的活動及優惠，不僅希望與消費者共同慶祝各大飯店的週年慶，還將感謝心意傳遞給每位支持者。在未來，漢來飯店事業群將繼續追求卓越與創新，致力於提供更加完美的服務與體驗，期待在台北、高雄與日月潭的飯店中，帶給每一位消費者更高水準的住宿體驗。





台北漢來大飯店-歡慶週年住房專案

銷售日期：即日起至2024/12/30

住宿日期：即日起至2024/12/30

不適用日期：大型演唱會期間不適用 (詳情請見官網公告)

住宿房型及價格：豪華客房$7,888

專案禮遇：免費享用客房Mini Bar 、免費使用露天泳池、三溫暖、健身房、每房贈「寶格麗旅行組」1組、每房贈「漢來熊」1隻。

預訂周年慶專房專案加碼抽獎月月抽！

凡預訂此專案之本國籍者皆享抽獎機會

於2024/11/1、2024/12/2、2024/1/2以抽獎券抽出



高雄漢來大飯店-歡慶週年住房專案

銷售日期：即日起至2024/12/30

住宿日期：即日起至2024/12/30

不適用日期：大型演唱會及展期期間不適用 (詳情請見官網公告)

住宿房型及價格：豪華客房$5,775

專案禮遇：免費享用客房Mini Bar 、免費使用露天泳池、健身房、每房贈「飯店周邊好禮」1份、免費使用貴賓軒1次。

預訂周年慶專房專案加碼抽獎月月抽！

凡預訂此專案之本國籍者皆享抽獎機會

於2024/11/1、2024/12/2、2024/1/2以抽獎券抽出



漢來飯店事業群週年歡慶季

活動時間： 即日起至12/30

住房優惠專案：

台北漢來大飯店：7,888元豪華客房專案

高雄漢來大飯店：5,775元市景精緻客房專案

抽獎內容：

每月抽獎，每月將輪流抽出漢來三大飯店住宿大獎，包括曾款待韓國影后入住的台北漢來豪華套房、家庭親子最愛的高雄漢來三麗鷗家庭套房，以及即將試營運的漢來日月行館豪華湖景客房。Apple Watch、Airpods Pro、Dyson吹風機、BVLGARI寶格麗香水等獎品，最終大獎為台北-東京來回商務艙機票。



高雄漢來大飯店

高雄漢來大飯店屹立在高雄商業金融中心，結合新古典主義風格的壯麗典雅外觀，精緻豪華的內部裝潢，處處無微不至的貼心服務，包括國際巨星流行樂天王Michael Jackson、世界男高音卡瑞拉斯、LV集團全球總裁及各友邦元首等國際知名人士都曾入住，館內擁有540間舒適客房、13家中西日式餐廳、頂級百貨及場地寬闊及功能完備的宴會廳與會議中心，為旅客創造住宿的美好經驗



地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07-216-1766



台北漢來大飯店

台北漢來大飯店連結南港展覽館、南港軟體園區、中信金融園區與在地文化，承襲「漢來式感動服務」理念，致力創造超越顧客期待的獨特住宿體驗，館內擁有425間各式客房，附設6間餐廳及1個國際宴會廳，堅持從細微處落實體貼，追求台灣飯店專業與頂級奢華服務標竿。



地址：台北市南港區經貿一路168號

電話：02-2788-6868



漢來日月行館

漢來日月行館座落日月潭涵碧半島制高點，原址乃是蔣公最著名的下榻住所，全館共92間客房，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色，每一間客房均可欣賞日月潭景致，感受從清晨到黃昏、春夏到秋冬，變化多端的迷人之處，在漢來日月行館內的每一分秒，就如同細品百年美譽、宛如仙境的日月山水。



地址：南投縣魚池鄉中興路139號

電話：049-221-2188