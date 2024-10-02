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3大台中旅展優惠！旅天下「清倉佛心價、早鳥優惠現折2萬」台中小資族揪出國玩。

2024-10-02 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：1,616
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

台中小資族逛旅展、搶優惠！台中國際旅展將於10/25~10/28登場，旅天下推出三大超值優惠，包括「週週搶購」、「清倉」及「早鳥預購最高折2萬」，吸引南台灣旅客搶購。購買日本花卷團體商品並出發，還能參加抽iPhone 16活動。此外，台中和高雄出發的超值行程也推出限量優惠，讓消費者輕鬆享受旅行，還能省下不少旅費。即日起至11月4日，官網及全台門市也同步享有旅展優惠，並可抽中萬國通路登機箱。
旅天下 台中國際旅展/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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旅天下去年首次參加台中國際旅展，業績表現亮眼，今年則加碼推出更多中南部專屬行程，包括東北亞及東南亞長程旅遊路線，滿足不同旅客需求。旅天下推出獨家包機前往東北花卷及北海道函館，包含「東北花卷無自理餐5日」28,888元起，保證入住溫泉飯店，讓旅客舒適賞楓、戲雪，感受在地日本風情。還有日本花卷冰之世界及函館夜景5日行程的早鳥優惠價48,888元起，指定日期訂購還可享現折。
旅天下 台中國際旅展/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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除了日本行程優惠之外，韓國愛寶樂天雙樂園等體驗式行程17,900元起；韓國首爾樂天樂園5日行程也只需萬元起，讓旅客輕鬆出國。另有澳洲、義大利等長線行程，價格划算如「澳洲墨爾本7日」38,900元起，西班牙全覽13日行程，或極光郵輪15日之旅，兩人同行每人折價2萬，機會難得，不容錯過。

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旅天下 台中國際旅展

活動時間：10/25~10/28
地點：台中市烏日區中山路三段1號

 

 

 

 

 

 

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