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星宇航空飛機餐再升級！蜷尾家新口味「百香包種茶冰」搭星宇才吃得到。

2024-09-30 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：星宇航空 人氣：3,060
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

星宇航空高空服務再度升級，這次以甜蜜的滋味迎接冬季的到來。頭等艙乘客獨享義大利百年巧克力品牌「Venchi」的奢華巧克力，讓旅客在高空中也能體驗到頂級的味蕾饗宴。搭配新推出的「鳳梨芒果綜合果汁」，結合台灣的金鑽鳳梨與香甜芒果，從登機開始就帶來100%新鮮果汁的清新感。星宇航空以這次冬季限定的美食服務，為每位旅客帶來無與倫比的奢華體驗。
星宇航空/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

此次頭等艙的奢華餐點包含了聯名的「Venchi魚子方巧克力」，選用75%的黑巧克力，搭配75%的可可內餡，口感層次豐富。另一款「柑橘巧克力魚子方」則使用西西里血橙作為內餡，甜中帶有苦澀，恰如冬季的獨特氛圍。
星宇航空/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

此外，新款頭等及商務艙迎賓飲料「鳳梨芒果綜合果汁」將於11月正式推出，兩款台灣經典水果的完美結合，讓旅客在飛行過程中享受到新鮮果汁的香甜與濃郁。餐後也有紅心芭樂與百香果果實軟糖作為點心，或選擇枇杷和蜂蜜檸檬雪天果，讓整趟飛行從開始到結束都充滿甜美與溫暖。
星宇航空/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
星宇航空/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

為迎接冬季，蜷尾家推出全新機上冰品「百香包種茶冰」，嚴選台灣的手摘包種茶，結合酸甜的百香果，茶香與果香交融出豐富層次的口感。這款冰品將於指定航線商務、豪華經濟及經濟艙供應，為每位旅客的航程增添一道清新甜蜜的點綴。

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星宇航空/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

星宇航空 新甜點

頭等艙：Venchi魚子方巧克力、柑橘巧克力魚子方
頭等及商務艙迎賓飲料：鳳梨芒果綜合果汁(於11月推出)
頭等及商務艙點心：紅心芭樂與百香果果實軟糖，以及枇杷和蜂蜜檸檬雪天果
指定航線商務、豪華經濟及經濟艙：蜷尾家「百香包種茶冰」

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