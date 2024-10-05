全台規模最大的「ITF台北國際旅展」將於11/1至11/4在南港展覽館盛大登場。寒舍集團在本次展會上推出37組超值優惠商品，包含住宿券最低3折、餐券低至42折等多項折扣，吸引國內市場的目光。消費者可趁此機會搶先購買台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店等多家知名酒店的住宿與餐飲優惠。



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而從10/4至11/12，寒舍集團旗下的台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店也會推出「寒舍線上旅展」，並於10/25至10/31在台北喜來登與台北寒舍艾美1樓設立快閃櫃，讓消費者能夠現場購買旅展限定商品。對於那些無法親臨現場的消費者，也可透過「寒舍生活App」註冊成為新會員，並立即獲得100元的電子餐飲抵用券，享受更多專屬優惠。





為了進一步吸引國內消費者，寒舍集團特別推出「寒舍集團聯合住宿券」，單張優惠價5,000元，消費者最多可持三張住宿券享受集團旗下四家酒店的住宿服務。礁溪寒沐酒店也推出一泊一食望岳閣雙人住宿券，售價9,999元，最低享30折優惠。



台北艾麗酒店自加盟希爾頓品牌以來，首次在展會亮相，推出尊貴客房雙人住宿券，優惠價7,999元，相當於33折。寒居酒店則以2,880元推出米其林星級主廚顧問設計的「BeGood餐廳雙人套餐券」，每人僅需不到1,500元即可品味美食。自助餐方面，台北喜來登「十二廚」的雙人自助下午茶券優惠至1,500元起，寒舍艾美「探索廚房」則為1,800元，兩者均享最低69折起的折扣。







除了線上旅展，寒舍集團也在快閃櫃與ITF現場策劃了多項優惠活動。消費者若購買10張「寒舍集團聯合住宿券」，即可獲贈1張，等於立省5,000元。此外，凡是在現場購買寒舍集團商品的單筆金額達到8,000元者，還可獲得專屬購物袋。台北艾麗酒店更推出滿額抽獎活動，凡消費滿9,999元即可參加抽獎，有機會贏得價值42,000元的台北艾麗酒店寰宇套房住宿。消費累計滿19,998元即可參加兩次抽獎，增加中獎機率，讓購物與娛樂兼具。





台北喜來登酒店的參展優惠也頗具吸引力。此次推出的「舒適客房」雙人入住方案，持一張聯合住宿券，每人每晚只需2,500元。自助餐方面，「十二廚」餐廳提供平假日各時段的自助餐券，價格從1,500元到3,300元不等，最低享69折起。若選擇於快閃櫃或現場旅展購買4張餐券組合，價格更划算，最低享69折優惠，讓消費者享受更多實惠。



礁溪寒沐酒店作為國內泡湯渡假的首選，此次推出的住宿與餐飲商品組合同樣令人驚艷。四人住宿的「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」售價8,888元，享37折優惠，每人每晚僅需2,222元，適合家庭與朋友同行。此外，該酒店還推出雙人高CP值的住宿券，售價分別為7,600元與8,800元，分別提供一泊一食與一泊二食的超值選擇。MU TABLE自助餐廳也祭出多款餐券優惠，平日單人晚餐券價格僅需980元起，約享65折優惠，而假日晚餐券則售價1,180元，享68折起。此外，該酒店也推出了泡湯與餐飲的組合方案，讓消費者在享受美食的同時，也能體驗泡湯的放鬆時光。台北艾麗酒店位於台北市信義區，周圍被百貨商圈、影城及展覽館所環繞。本屆旅展推出的尊貴客房雙人住宿券，售價7,999元，享受33折優惠。若選擇連住兩晚，豪華客房雙人住宿券的價格為11,999元，平均每人每晚不到3,000元，讓旅客可以盡情遊覽台北101及周邊的熱門景點。義式餐廳LA FARFALLA也針對本次展會推出了多款優惠餐券，包括「現切牛排吃到飽雙人券」1,599元、頂級龍蝦與牛排雙人餐3,999元，最低42折起。酒店還特別推出「常溫外賣年菜組」，由米其林星廚林正青親自規劃的7道佳餚，售價16,800元，現場訂購更可獲贈主廚秘製的「艾家醬」。

寒舍線上旅展

參展酒店：台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗酒店

活動時間：2024年10月4日(五)上午10點 至 2024年11月12日(二)晚上11點59分，共40天

購物網址：

官方線上購物平台：https://mhhcar.smp.17life.com/

寒舍生活App平台：

iOS下載：https://pse.is/3qczh6

Android下載：https://pse.is/3ppxny

電子票券使用方式：購買後，電子票券會立即存入App帳戶中，可至【線上購物 -> 生活券匣】或【會員 -> 我的票匣 -> 寒舍生活券】查看使用。

付款方式：僅接受網路線上刷卡(Visa、Master、JCB)



艾麗線上旅展

活動時間：2024年10月1日(二)上午10點 至 2024年11月12日(日)晚上11點59分，共43天

購物網址：

官方線上購物平台：https://humblehousetaipei.9funban.com/

付款方式：僅接受網路線上刷卡(Visa、Master、JCB)



寒舍旅展快閃櫃

活動時間：2024年10月25日(五) 至 2024年10月31日(四)，共7天

活動地點：

台北喜來登大飯店1樓接待大廳

台北寒舍艾美酒店1樓北緯二十五



寒舍線上旅展推薦必買 (10/4-11/12)

寒舍集團聯合住宿券：

一張優惠價5,000元，持1-3張可入住寒舍集團旗下四館酒店。

礁溪寒沐酒店「一泊一食望岳閣雙人住宿券」：售價9,999元，最低下殺30折。

台北寒舍艾美酒店「豪華客房雙人住宿券」：持兩張聯合住宿券，優惠價10,000元，享假日雙人入住乙晚及翌日自助早餐。

台北喜來登「十二廚雙人自助餐券」：平日自助下午茶券1,500元，優惠69折起。

寒舍艾美「探索廚房雙人自助餐券」：平日自助下午茶券1,800元，優惠69折起。

礁溪寒沐酒店「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」：售價8,888元，37折優惠。

礁溪寒沐酒店「MU TABLE自助餐」：平日單人晚餐券980元，假日1,180元，65折起。

礁溪寒沐酒店「映之湯(湯屋居)雙人平日券」：售價2,000元，8折優惠。



艾麗線上旅展推薦必買 (10/1-11/12)

台北艾麗「尊貴客房雙人住宿券」：優惠價7,999元，33折優惠。

台北艾麗「豪華客房雙人連住兩晚住宿券」：優惠價11,999元，35折優惠。

LA FARFALLA「現切牛排吃到飽下午餐雙人券」：售價1,599元，68折優惠。

LA FARFALLA「頂級龍蝦與特選牛排雙人饗宴餐券」：售價3,999元，42折優惠。

The Terrace大廳酒吧雙人暢飲券：優惠價1,299元起，48折優惠。



寒舍旅展快閃櫃 (10/25-10/31)

購買10張寒舍集團聯合住宿券，加贈1張：每張價值5,000元。單筆消費滿8,000元贈送獨家購物袋。消費滿9,999元參加抽獎，最大獎為台北艾麗酒店寰宇套房(價值42,000元)。