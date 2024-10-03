飯店控、美食家一定要搶先買，自10/1起長榮酒店正式推出「Chill Chill旅遊趣」線上旅展，為全台旅客打造前所未有的住宿與餐飲優惠活動。此活動不僅結合了南北長榮酒店的頂級服務與設施，更特別推出了超值的聯合住宿券與餐券，吸引全台旅客的熱烈關注。今年度活動延續往年熱銷的優惠組合，針對不同需求的消費者提供多樣選擇，無論是團購達人、家庭旅遊或獨行旅客，都能從中找到適合自己的優惠方案。





本次長榮酒店「Chill Chill旅遊趣」最具吸引力的是兩款聯合住宿券的超值套票組合。消費者可選擇20張/套的住宿券組合，售價58,000元（每張平均2,900元），或是6張/套的住宿券組合，售價19,200元（每張平均3,200元）。若是初次體驗長榮酒店的旅客，也可以選擇單張住宿券，價格僅需3,399元，讓每位旅客都能輕鬆享受舒適的住宿體驗。



除此之外，旅客還能持單張聯合住宿券，在長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）等飯店入住雙人房一晚，並享用豐盛的自助早餐。這些優惠對於情侶或家庭出遊者而言，無疑是一個絕佳的選擇。





除了雙人房的優惠外，長榮酒店也特別為家庭旅行設計了更多彈性選擇。旅客可以使用兩張聯合住宿券入住四人房一晚，適用於長榮桂冠酒店、長榮文苑酒店及台糖長榮酒店。嘉義的長榮文苑酒店和台南的台糖長榮酒店還額外贈送餐飲抵用券，當日即可使用，讓全家人在享受住宿的同時，還能輕鬆品嚐美食。



而想要享受高品質溫泉體驗的旅客，則可選擇持三張住宿券入住長榮鳳凰酒店（礁溪）的洋式客房，這裡提供一泊一食的優惠，房內浴池更是以富含礦物質的美人湯泉著稱，對於喜歡養生的旅客來說，這是一次絕佳的放鬆機會。





餐飲方面，長榮酒店推出的聯合餐券同樣是本次旅展中的亮點之一。聯合餐券可於全台十間長榮酒店餐廳使用，享用美味的雙人自助百匯、精緻中式套餐，甚至是酒店的特選伴手禮。單張餐券的售價為1,788元，若選擇10張/套的優惠組合，總價僅為16,880元（每張平均1,688元）。這樣的優惠價格不僅讓消費者在美食上享有多樣選擇，還能為親友準備一份體貼的禮物，無論是用餐還是送禮，都能滿足不同需求。





長榮酒店指出，此次活動的所有票券使用期限至2025/12/30，這長達14個月的優惠期，為消費者提供了更多規劃行程的彈性。不僅如此，為了方便消費者購買，長榮酒店在官網上還提供了紙本票券與電子票券兩種選擇，無論是自己使用還是送禮，都能即買即用，無需等待。









長榮酒店「Chill Chill旅遊趣」線上旅展

活動時間：2024/10/1起

聯合住宿券：

20張/套：58,000元（每張2,900元）

6張/套：19,200元（每張3,200元）

單張住宿券：3,399元

聯合餐券：

單張售價：1,788元

10張/套：16,880元（每張1,688元）

票券使用期限：至2025/12/30

線上旅展：https://evergreenhotels-event2.com.tw/2024ITF/