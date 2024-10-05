哥吉拉迷的狂歡再度來臨，為慶祝這位全球最知名的「怪獸之王」問世70週年，台灣酒類品牌「鑫羿文創」再次推出備受期待的紀念款酒品。繼今年四月首度推出的「紅蓮哥吉拉」酒款引發搶購熱潮後，這次特別推出限量版「正宗哥吉拉(2016)款」造型紀念酒，延續哥吉拉的魅力並讓怪獸迷再度掀起收藏熱潮。



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「正宗哥吉拉(2016)款」造型紀念酒的造型靈感來自2016年庵野秀明導演執導的「正宗哥吉拉」電影，這部電影不僅在全球創下8千萬美金的票房佳績，更將正宗哥吉拉的形象永遠留存在怪獸迷的心中。該版本的哥吉拉以兇猛的破壞力與神秘威嚴感，成為歷代中最接近「神」的一代，外型更是歷經四次變化，由海中不明生物逐漸變形成巨型怪獸，展現出極度的冷酷和毀滅力量。



「正宗哥吉拉(2016)款」的酒瓶設計展現了哥吉拉的經典特徵，其焦黑如火山岩的皮膚表面以及巨大的紅色背鰭，傳遞出無與倫比的壓迫感和威懾力。這款酒瓶搭配金門皇家56度高粱酒，容量高達1公升，陶瓷質感的酒瓶底座更是極具收藏價值，每個細節都力求還原原作的霸氣形象，讓每一位收藏家能夠感受到哥吉拉的震撼力量。正宗哥吉拉造型酒不僅在造型上高度還原電影中的神級怪獸形象，也展現出對庵野秀明作品的致敬精神，這款酒品預計將再度引發收藏熱潮。





「正宗哥吉拉(2016)款」造型紀念酒限量發行，預計於10/8中午12時開始在全台各大酒專通路正式開放預購，首批現貨預計很快售罄。隨後將會採取預購制，讓更多消費者有機會獲得這款珍貴的收藏品。對於全球的哥吉拉迷來說，這次的紀念酒不僅是一瓶酒，更是一個充滿歷史與收藏價值的藝術品。這款酒瓶不僅是飲品，更是收藏愛好者心目中最具代表性的紀念品之一。因此，對於期待已久的怪獸迷來說，這款酒品的推出無疑是一大盛事，無論是為了品嚐美酒還是作為收藏品，都讓人迫不及待。





哥吉拉系列造型紀念酒 – 正宗哥吉拉(2016)款

推出時間： 10/8中午12時全台發行

酒款售價： $12,800元

限量發行方式：

全球限量，首批現貨售完後將採預購制

於鑫羿文創官網及各大酒專通路進行銷售

造型特色：

正宗哥吉拉造型靈感來自2016年《正宗哥吉拉》電影

酒瓶容量1公升，設計精細，包括焦黑火山岩皮膚及巨大的紅色背鰭

搭配金門皇家56°三年陳高粱酒