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低消200爽吃燒肉！輕井澤旗下、主打一個人也能享受的燒肉店「小十燒肉」。

文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：280
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

一個人也能自在體驗的台中燒肉！輕井澤集團旗下的「小十燒肉」，主打個人燒肉，一個人也能不傷荷包、盡情享用燒肉，縱使不擅烤肉也無妨，可以尋求店員協助燒烤；「小十燒肉」套餐也以個人套餐為主，若是兩人同行，可以點一份套餐再單點其他品項。


「小十燒肉」位於「一笈壽司」樓上，座位分為個人座位區和一般座位，以台中燒烤店來說，座位數相對少很多，務必提前訂位。「小十燒肉」價格走平價路線，以單點為主，一個人低消只要兩百元，個人套餐也幾乎一千元有找，且部分飲品還享無限暢飲，特別適合想獨自吃台中燒肉的饕客。

個人套餐特別推薦「海陸牛肉套餐」，內含去骨牛小排、醬燒五花牛、霜降牛肉以及數款新鮮海鮮食材只要888元；單點部分，造型討喜的「鹽蔥牛舌包」以及油花分布細緻均勻的「和牛紐約客」都是高人氣品項。此外，「小十燒肉」對服務亦相當講究，時刻注意客人狀況，及時更換烤網和協助代烤，讓每名饕客都能吃得盡興。

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小十燒肉推薦

海陸牛肉套餐、鹽蔥牛舌包、和牛紐約客

小十燒肉店家資訊

地址：台中市南屯區公益路二段25號2樓
電話：04 2328 1181

 

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