誠品行旅eslite hotel為了搶攻國旅商機、也希望為即將到來的2024台北國際旅展暖身，特別從即日起至11/11期間於誠品線上推出「悠遊旅誠∣饗樂套券」，以無與倫比的折扣和豐富的美食選擇吸引消費者。並且只要於10/7至10/25間購買兩套饗樂套券，還可加碼獲贈千元抵用券，適用於旗下三家餐廳或是舒適精緻的客房住宿。





誠品行旅表示，「悠遊旅誠∣饗樂套券」每套包含十張票券，售價為9,900元，平均每張990元，消費者可以選擇將單張券用於The Chapter Café的無國界旅人套餐，享受價值1,298元的美食體驗，套餐更包括輕享沙拉、湯品、主菜及咖啡或茶等豐盛的選擇。



此套券也可用於The Lounge晚餐加贈精緻甜點，讓旅人們體驗舌尖上的奢華；而兩張券則可兌換In Between之間套餐或聚聚樓雙享餐，滿足對東西方美食的嚮往。三款套餐包括了如法式小羔羊排、美國肋眼牛排、波士頓龍蝦、荔香辣子雞丁等精緻佳餚，無論是海陸大餐還是清新爽口的中式菜餚，都能挑動每位食客的味蕾。





除了美食，誠品行旅的饗樂套券還提供絕佳住宿選擇。消費者憑五張、七張或九張券，即可分別入住雅緻客房、經典客房與行政套房，讓旅人徜徉於城市中的寧靜角落。誠品行旅的客房設計極具巧思，每間房間擁有寬敞的獨立陽台，可俯瞰松山文創園區的綠地和都市天際線。



房內配備Nespresso咖啡機、Dyson吹風機、歐舒丹洗浴用品等高品質設施，讓每位旅人無論是早晨清醒時還是夜晚小憩時，都能享受到最極致的放鬆。住宿還附贈五千冊書牆讓旅人享受靜謐時光，無論晴天或夜幕降臨，皆可沉浸於誠品行旅所打造的人文氣息之中。





最後，誠品行旅希望這一次精心設計的「悠遊旅誠∣饗樂套券」不僅能滿足多元化需求，更提供了極高的彈性與選擇。館內、館外的餐廳皆參與其中，讓消費者可以根據自身喜好靈活搭配。活動早鳥優惠回饋期間購買兩套，即可享有千元抵用券，這不僅為每位旅人提供了更多的實惠，也體現出誠品行旅對於每位旅客的真摯款待。



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誠品行旅 悠遊旅誠∣饗樂套券優惠內容

開賣期間：10/7中午12點起至11/11晚上18點止

價格：每套9,900元 (一式10張/使用期限至2025/09/30止)

票券型式：紙本票券

獨家銷售平台：誠品線上https://reurl.cc/vv4EVj



以單張券選擇館內外不同的餐飲體驗：

The Chapter Café「無國界旅人套餐」：76折，原價1,298元，加贈The Lounge精緻甜點。

In Between之間餐廳「之間套餐」：75折，原價2,607元。

聚聚樓中餐廳「聚聚雙享餐」：81折，原價2,442元。



多張券兌換不同住宿體驗：

5張券：雅緻客房1晚（平日住宿），3折優惠，原價16,000元。

7張券：經典客房1晚（平日住宿），33折優惠，原價20,500元。

9張券：行政套房1晚（平日住宿），34折優惠，原價25,500元。



早鳥優惠

時間：10/7中午12點至10/25晚上18點。

前兩週限時活動：購買兩套【悠遊旅誠∣饗樂套券】贈送價值千元的抵用券一張。

抵用券適用於誠品行旅旗下三家人氣餐廳及住房服務。