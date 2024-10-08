北投麗禧溫泉酒店作為全台唯一擁有米其林推薦餐廳的度假飯店，為了讓更多溫泉控可以享受北投溫泉，特別自即日起至11/10晚間23點止，推出北投麗禧線上旅展限時優惠。這一次優惠高達72折的超值折扣，讓旅客在即將來臨的寒冷季節中，享受一段奢華的溫泉假期。



推薦閱讀：住長榮限時2900！長榮酒店「Chill Chill旅遊趣」2024線上旅展超值優惠搶先看。





其中，這一次北投麗禧線上旅展最受矚目的優惠就是「雅緻山景客房住宿券」，旅客可以用11,500元的特惠價格入住原價16,100元的房型。旅客可以在15坪大的房間內可盡享山景，還有麗禧晨之光早餐、迷你吧迎賓水果和經典鳳梨酥點心等貼心服務，同時使用露天風呂和戶外風呂設施。對於熱愛奢華生活的人來說，這款住宿券無疑是秋冬度假不容錯過的最佳選擇。





此外，麗漾SPA療程券則是今年北投麗禧線上旅展首次新增的票券商品，讓旅客可以享受徹底放鬆的水療體驗。每張麗漾SPA療程券售價4,000元，原價4,400元，享有91折優惠。該療程提供60分鐘的東方經絡按摩，採用對應五行經絡的精油，由專業芳療師以熟練手技進行，讓消費者在隱密的森林系SPA空間內，釋放壓抑已久的身心靈。





除了一般雙人出遊，北投麗禧線上旅展也針對家庭推出優惠住宿選項。以18,999元的價格入住「雅緻家庭客房」，原價為25,300元，提供了75折的優惠。這款票券可供四人共享寬敞的17坪家庭客房，享受一泊一食的住宿體驗，並附麗禧晨之光早餐四份。房內設有迷你吧、迎賓水果和點心等服務，讓全家人可以在北投靜謐的山林中，徹底放鬆心靈，享受無憂無慮的天倫之樂。





同時，北投麗禧溫泉酒店還為愛泡湯的旅客推出「露天風呂套票」和「獨立湯屋套票」，前者每套包含10張票券，售價13,000元（原價18,000元），提供多種湯池選擇；而後者每套包含3張票券，售價6,600元（原價7,500元），讓兩人共享獨立湯屋的私人時光。







北投麗禧線上旅展推薦清單

雅緻山景客房一泊一食住宿券：每張11,500元，原價16,100元，約71折。

雅緻豪華客房一泊二食住宿券：每張17,999元，原價25,176元，約71折。

雅緻家庭客房一泊一食住宿券：每張18,999元，原價25,300元，約75折。

露天風呂套票：每套10張13,000元，原價18,000元，約72折。

獨立湯屋套票：每套3張6,600元，原價7,500元，約88折。

麗漾SPA券：每張4,000元，原價4,400元，約91折。





北投麗禧線上旅展

北投麗禧官網線上旅展購買: https://bit.ly/3ZDOSfE