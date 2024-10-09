清心福全與知名療癒角色貓貓蟲咖波的聯名活動，自7月推出以來便掀起一波熱潮，吸引無數粉絲瘋狂蒐集相關商品。活動初期，清心福全推出一系列特色聯名商品，像是印有可愛咖波圖案的「立體恰好瓶」和「保溫瓶套組」，每款商品一上市便引發搶購潮。



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為了滿足咖波迷們搶購熱潮，清心福全與貓貓蟲咖波聯名活動至今已推出3波聯名款紙杯，每款紙杯都結合了咖波的超萌元素，從輕鬆逗趣的圖案到不同姿勢的咖波，都讓粉絲愛不釋手。不少人為了收藏完整系列，每天前往清心福全購買飲品，甚至組成蒐集小隊，以便交換不同款式的紙杯。



這次第4波聯名款紙杯將於10/13起全台各門市推出，全新9款設計將讓粉絲們迎來新一輪蒐集熱潮。此次活動共計36款聯名紙杯，粉絲們如要集滿全套，必須持續關注清心福全的門市上新動態，以確保能夠第一時間入手這些限量設計。清心福全這樣的行銷策略，不僅讓品牌形象更加年輕有趣，也讓清心福全在粉絲群中更具話題性。





隨著這波聯名商品的推出，清心福全將貓貓蟲咖波的可愛形象融入日常飲品體驗中，讓粉絲感受到喝飲品也可以成為一種愉快的蒐集活動。整體活動的設計無疑將清心福全打造成一個不僅注重飲品品質，也關注顧客情感連結的品牌。隨著第4波紙杯於10/13上市，清心福全不僅滿足了粉絲對聯名商品的期待，也為品牌創造出新的價值。對於想要蒐集全系列36款紙杯的咖波迷們來說，這次活動無疑是一場挑戰，期待未來清心福全還會帶來更多這樣創新的聯名驚喜。





清心福全x貓貓蟲咖波聯名活動

活動內容：推出咖波聯名飲品紙杯和各類周邊，包括立體恰好瓶、保溫瓶套組等。

活動進行時間：自7月起推出聯名紙杯，目前即將推出第4波，並於10/13上市。

聯名款數量：總共推出36款聯名紙杯，分4波上市，每波9款。

