台北君悅酒店寶艾西餐廳攜手國際頂級保養品牌海洋拉娜（LA MER），於10/7至11/30期間推出為期兩個月的限量聯名活動「海洋珍珠宴」。此次饗宴以「海洋」為靈感主軸，由西餐部主廚羅偉洲（威廉）匠心打造的六道法式套餐，透過精選食材如頂級法國生蠔、鮮嫩魚子醬、日本馬糞海膽以及波士頓龍蝦等，為饕客呈現無可比擬的美食體驗。
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台北君悅酒店寶艾西餐廳表示，這一次聯名套餐的每一道料理均由羅主廚以海洋拉娜產品成分為靈感進行創意演繹。開胃菜「海洋珍珠盤」選用來自法國瑪黑歐雷地區的大衛赫夫生蠔，以該品牌的核心成分海藻精華及發酵萊姆茶作為生蠔佐醬，模仿出海洋拉娜經典乳霜的質地與香氣。而品嚐到「魚子醬海膽帕菲杯」時，其中包含黃金比例調配的法式奶油炒蛋，搭配法國貝里魚子醬、日本馬糞海膽及多種芽苗，層層堆疊的口感層次豐富，充滿味覺驚喜。
此外，海鮮的口感並非僅止於此。中段的湯品「功夫黃金鴨清湯」以番鴨慢燉72小時，再經過24小時的冷卻處理，湯底香醇濃郁，搭配由蟹肉、魚蝦漿揉入麵糊製成的里昂蟹肉丸，展現出主廚對食材的精準掌握。熱前菜則提供「勃根地燉牛頰」或「爐烤挪威鮭魚」兩種選擇，皆以豐富的配色與海洋拉娜的品牌色調為靈感，進一步營造視覺與味覺的完美協調。
主餐部分，則是可任選「熟成F1肋眼牛排」或「慢火烤波士頓龍蝦」，每款料理皆經過主廚精湛的烹調工藝。F1肋眼牛排經過3天乾式熟成，再以58度舒肥烹調，保持肉質豐厚。佐以亞伯樂威士忌及松露的濃郁醬汁，讓牛排散發出成熟風味。而波士頓龍蝦則以慢火奶油炙煎，並綴上由番茄、西芹、月桂葉等多種蔬菜熬製而成的精華液湯底，味道豐潤且充滿層次。
最後的甜點環節則由點心房行政主廚陳建佑精心設計，以「蔚藍海洋法式甜點盤」為名，結合榛果達克瓦茲佐百香果芒果醬、抹茶可麗露等多種迷人小品，並搭配多樣莓果醬及珍珠巧克力球。這款甜點還能親手妝點甜點畫布，為一場視覺與味覺雙重饗宴劃下完美句點。
台北君悅酒店寶艾西餐廳「海洋珍珠宴」活動
活動日期：10/7 - 11/30
活動地點：台北君悅酒店寶艾西餐廳
活動內容：
六道法式套餐：由西餐部主廚羅偉洲設計，結合海洋拉娜品牌概念與頂級食材，包括：
開胃序幕：「海洋珍珠盤」——法國大衛赫夫生蠔配合海洋拉娜成分萃取的醬汁。
特色前菜：「魚子醬海膽帕菲杯」——以法式奶油炒蛋為基底，搭配海膽、貝里魚子醬等。
湯品選擇：「功夫黃金鴨清湯」或「里昂蟹丸子」——濃郁湯頭搭配精選材料。
熱前菜：「勃根地燉牛頰」或「爐烤挪威鮭魚」——融入海洋拉娜品牌色彩的精緻裝盤。
主餐：「熟成F1肋眼牛排」或「慢火烤波士頓龍蝦」——法式頂級海陸主餐選擇。
甜點：「蔚藍海洋法式甜點盤」——點心房行政主廚設計，邀賓客親自妝點甜點。
餐前贈飲：含羞草氣泡酒一杯（僅限年滿18歲賓客）。
限量贈品：凡預訂「海洋珍珠宴」者，隨餐贈送海洋拉娜「新品晚霜保養組」，價值2,550元。
四人同行禮：活動期間內，四人同行用餐即可獲贈海洋拉娜福筷禮盒一組（6入）。
君悅美饌卡會員優惠：持卡會員享2至4人用餐75折優惠。
酒品加購選項：雲霧之灣酒莊白蘇維翁白酒或法國酩悅香檳可加價購買，每杯400元起。
線上訂位：https://bit.ly/2024_BAxLAMER
電話：02-2720 1230