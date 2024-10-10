隨著萬聖節的腳步逐漸接近，台北市君品酒店為了讓消費者有更多選擇，今年特別推出以義大利「諸聖節」與「諸靈節」為主題的萬聖節盛宴，讓消費者在鬼魅氛圍中享受正宗義大利料理。位於君品酒店的Ciao西西里牛排館，將於10/28至11/3推出「暗夜亡靈骷髏宴」，這份套餐包含了多道富有西西里特色的菜色，適合四人共同享用，每套價格為6,880元加收10%服務費。



推薦閱讀：中山站就有萬聖市集！73攤快閃「哈囉鬼派對市集」捷運出站開逛，整個10月週末都有。





君品酒店表示，義大利萬聖節的慶祝活動不同於傳統節日，隨著全球文化交流，義大利人近年來也逐漸融入了萬聖節的扮裝風潮。通常，11月1日為義大利「諸聖節」，紀念所有聖人，而11/2則是「諸靈節」，類似於台灣的清明節，家人會聚集一起緬懷已故親人。



這次，君品酒店以這兩大節日為靈感，將Ciao西西里牛排館變成一道道視覺與味覺的鬼魅饗宴，讓消費者得以在這些驚悚的設計中體驗萬聖節的精髓。餐點包含了番茄沙拉、臘腸拼盤、碳烤肉類、經典義大利麵、碳烤帶骨豬排等豐富菜色，此外還有以萬聖節為靈感製作的甜點與血腥調飲，營造出濃烈的節日氛圍。





君品酒店Ciao西西里牛排館強調「慢食精神」，這次的「暗夜亡靈骷髏宴」更特別注入驚悚的元素，滿足饕客的感官體驗。開胃菜的臘腸拼盤以豬頰肉、豬五花肉與豬背油製作，並加入骷髏頭的擺設營造出神秘的氣氛。主菜炭烤4人分享盤則包含手工香腸、碳烤香料玉米雞肉、串烤西西里檸檬葉丸，濃郁香味令食客食指大動。碳烤帶骨豬排選用來自宜蘭的巧克力豬，這種豬與鹿兒島黑豬同源，肉質細嫩，以直火烤製凸顯其獨特的鮮嫩口感，讓人忍不住一口接一口。餐後的血腥調飲更是為勇於挑戰的食客準備，內含水蜜桃利口酒、檸檬汁、伏特加及紅葡萄酒，並搭配萬聖節造型眼球，讓飲用時更添膽識。







並且，在萬聖節當天，君品酒店還安排了「Trick-or-treat 不給糖就搗蛋！」活動，邀請盛裝打扮的入住旅客與用餐客人參加，共同加入要糖行列。整個飯店將佈置得宛如歐洲古堡，充滿濃厚的萬聖節氣息，營造出刺激又趣味的氛圍，讓人仿佛身處於古老傳說中的鬼魅世界。無論是為了體驗萬聖節的奇幻樂趣，還是與親友共度難忘的佳節時光，Ciao西西里牛排館的「暗夜亡靈骷髏宴」都將成為今年秋季最令人期待的美食活動之一。





君品酒店萬聖節暗夜亡靈骷髏宴

活動日期：10/28 至 11/3

地點：《Ciao》西西里牛排館

套餐內容：四人分享餐，售價6,880元+10%服務費

詳情或預訂請洽：0975-684-833、02-2181-9999轉Ciao

菜單特色：

番茄沙拉：採用新鮮番茄，搭配清爽的橄欖油醬汁

臘腸拼盤：豬頰肉、豬五花肉及豬背油製成，並搭配骷髏頭擺設增加神秘感

Dai Pennisi牛菲力韃靼：澳洲老和牛菲力，搭配生蛋黃、帕馬森起司及酸豆，呈現義大利經典生牛肉風味

碳烤4人分享盤：包括手工香腸、碳烤香料玉米雞肉及串烤西西里檸檬葉肉丸

碳烤黑豬帶骨豬排：選用宜蘭巧克力豬，肉質細嫩，搭配直火燒烤技術

血腥調飲：包含水蜜桃利口酒、檸檬汁、伏特加、紅葡萄酒及萬聖節造型眼球

萬聖節驚嚇甜點：隨餐提供神秘甜點，增添驚悚氛圍



君品酒店Trick-or-treat 不給糖就搗蛋活動

活動日期：10/31（萬聖節當日）

活動對象：當日入住君品酒店的旅客及《Ciao》西西里牛排館用餐消費者

活動內容：鼓勵參加者以扮裝打扮，並在指定樓層參加「Trick-or-treat」活動，獲得糖果

活動環境：君品酒店內將以歐洲古堡風格佈置，營造出濃厚萬聖節氛圍



相關活動依官方公告為主