週末不知道要幹嘛，那就到心中山線形公園逛市集！由台北捷運和有趣市集聯手舉辦的萬聖節限定「哈囉鬼派對」市集，在整個10月的週五和週末六日快閃登場，陸續邀請73攤人氣美食、手作小物等進駐，並針對萬聖節市集主題祭出限定造型餐點，現場也用南瓜燈、阿飄等佈置營造出萬聖節氛圍，讓你能盡情享受充滿驚喜的萬聖節市集。
作為全台最強主題市集團隊「有趣市集」，連續兩年和台北捷運合作，在十月份打造獨一無二的「哈囉鬼派對」市集，人氣美食攤位更推出市集限定餐點，有「貓起來串雞蛋糕」的全黑雞蛋糕和「奕日點點」的造型甜點、「犬首燒」也推出帶著起司面具的限定款等，讓大家走過、路過都忍不住買來打卡。另外，也邀請「惡魔與天使餐車」的墨西哥烤餅、「啦啦塔可」的韓式烤肉塔可餅等特色餐車快閃，週末就來中山站逛逛。
此外，每週六晚間18時至20時30分，市集將舉行「搗蛋鬼之夜」，只要對現場的鬼怪喊出「不給糖就搗蛋」，就能獲得萬聖節限定糖果。若在社群打卡、完成指定任務，還可領取萬聖節小禮物。最後一個週末則是有「黑魔法彩繪屋」提供鬼怪特殊彩妝服務，讓人現場變身萬聖節的主角，增添趣味性。而台北捷運會員再加碼送免費50點捷運點數，只要憑著捷運搭乘紀錄到服務台處兌換，每日限量150名。
推薦閱讀：31冰淇淋Ｘ哈利波特聯名來了！聯名款奶茶冰淇淋、分類帽聖代先吃，買冰再送周邊毛毯。
有趣市集 心中山萬聖節－哈囉鬼派對市集
日期：2024/10/04(五)～2024/10/27(日) 每逢週五、週六、週日
時間：週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30
地點：心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）