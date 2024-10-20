最熱衷聖誕節的日本已經哀使宣傳點燈了，到東京自由行除了血拼購物，當然少不了欣賞浪漫璀璨的點燈活動，今年東京中城的「MIDTOWN CHRISTMAS 2024」絕對是不容錯過的免費景點。11月14日～12月25日，整個中城將化身成閃耀奇幻的冬日仙境，為你帶來五個絕佳的拍照打卡點，讓你在社群媒體上成為焦點！





今年的主打燈飾「Ensemble lights」絕對會讓你驚艷不已。想像一下，24萬顆燈泡化身成晶瑩剔透的泡泡，在你眼前飄浮。你每走一步，燈飾也會隨之變化。金色的聖誕街景逐漸被白雪覆蓋，最後呈現出一片銀白世界，美不勝收。更令人期待的是，在12月13日前，還有機會親眼目睹由科技創造的飄雪景色！

■景點資訊

活動期間：2024年11月14日（週四）～12月25日（週三）

時間：17：00～23：00

※飄雪秀：12月13日（週五）前將有泡泡和飄雪的燈光秀。





Timeless Gold Tree

在花園區域，你能看到「Timeless Gold Tree」，這棵聖誕樹以金色和紅色為主調，搭配著精緻的裝飾，彷彿能夠實現你的所有願望。





■景點資訊

活動期間：2024年11月14日（週四）～12月25日（週三）

時間：17：00～23：00





光之散步道

「光之散步道」是東京中城的經典燈飾，今年依舊不負眾望。32萬顆金色燈泡將妝點園區內的樹木，營造出一條璀璨的光之長廊。漫步其中，彷彿置身於童話故事裡的魔法森林。這條光之散步道預計持續到2025年2月底，每到整點，還有特別的光燈秀喔！





■景點資訊

活動期間：2024年11月14日（週四）～2025年2月24日

時間：17：00～23：00

※每小時整點有燈光秀





聖誕老人樹

備受喜愛的「聖誕老人樹」終於重新登場了！這棵高達4公尺的特別聖誕樹，由約1,600個聖誕老人裝飾品組成，絕對會是小朋友的最愛。今年的設計更是別出心裁，加入了雪的元素，與整體的冬季主題完美呼應。





■景點資訊

活動期間：2024年11月14日（週四）～12月25日（週三）

時間：11：00～23：00

地點：Galleria 1F Tree Shower





Feathery Snow Tree

「Feathery Snow Tree」以 Snow Gift 為概念，呈現出一種柔軟、溫暖的聖誕氛圍。彷彿剛下過一場大雪，整棵樹都覆蓋著鬆軟的雪花。在明亮的室內燈光照耀下，這棵雪樹顯得格外溫馨動人。如果太冷，不想去室外的話，也有這個室內的景點可以打卡喔！除了這五大亮點，東京中城還準備了許多精彩的聖誕活動，像是聖誕市集、限定商店等，不容錯過。

