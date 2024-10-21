想要在日本自助旅行中尋找獨特的紀念品嗎，不妨考慮入手一款充滿文青風格的機場限定帆布袋。從成田機場到羽田機場，再到全日本各大機場，這款別具特色的帆布袋絕對是觀光客的新寵。它不僅實用，更蘊含了每個機場的獨特魅力，絕對是值得收藏的旅行紀念品！





你可能會好奇，這款帆布袋有什麼特別之處？關鍵就在於它的設計。每個帆布袋上都印有獨特的3字母代碼。這些代碼是由國際航空運輸協會（IATA）指定的，用來代表全球各個機場或城市。例如，NRT代表成田機場，HND則是羽田機場的代碼。這些簡單的字母組合不僅在航空業內廣泛使用，也常出現在機票和機場螢幕上，對經常旅行的人來說一定不陌生。





最初推出時，這款帆布袋的設計共有24種，涵蓋了日本主要的機場。從北海道的新千歲機場（CTS）到沖繩的那霸機場（OKA）都有。這些帆布袋只在各自的機場ANA FESTA商店銷售，增添了收集的樂趣。設計上還巧妙地加入了JAPAN字樣，吸引了不少國際旅客的目光。值得一提的是，帆布袋的背面還印有PUSHBACK的標誌，這是飛機準備起飛時的專業術語，象徵著旅程的開始，別具意義。





然而，好消息是這個系列最近又出了新款。ANA FESTA新增了29個機場，全系列如今共有53款。這次新增的設計包括了許多地方機場，例如，關西國際機場（KIX）和大阪國際機場（又稱伊丹機場，ITM）。每個帆布袋的售價為1,650日圓（含稅），尺寸為寬36×高37×深11公分，材質為100%棉，既實用又環保。快手刀收藏！





■販售通路：ANA FESTA B1樓禮品店（羽田機場第2航廈）