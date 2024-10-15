法朋的好吃是有原因的！法朋為了讓栗子控可以在秋季品嚐到最美味的栗子甜點，特別推出2024栗子季。這次的「法朋2024栗子季」自10/15起於門市開售，將持續至12/1，不僅囊括了多款精緻的栗子甜點，其中「嘉義中埔栗子蒙布朗 vs 法國栗子蒙布朗三明治」更是必吃款。此外，11月更加碼與台灣咖啡冠軍林東源老師創立的「GABEE.」攜手推出六款咖啡聯名甜點。



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在法朋的2024栗子季中，每一款甜點都精心挑選了頂級食材，呈現出最純粹的栗子風味。其中，「栗子莓果鮮奶油蛋糕」以濃郁的栗子風味搭配酸甜的莓果作為特色，蛋糕的底層為法式巴瑞脆片，提供香脆的口感，而中間夾層則使用嘉義中埔產的黃金板栗搭配法國進口栗子香緹與黑醋栗凍，層次豐富且口感清新。蛋糕上撒有榛果粒，讓人每一口都能感受到栗子的香氣與多層次的口感。





還有另一款甜點「伯爵栗子蛋糕捲」，則是以濃郁的伯爵茶香結合栗子的自然甜味。嘉義中埔的栗子泥和法國栗子鮮奶油為內餡，包裹於伯爵茶香蛋糕捲中，栗子的細膩甜香加上伯爵茶的優雅香氣，使這款甜點成為秋冬下午茶的不二之選。而作為經典的秋冬甜點，法朋的「法式蒙布朗」一定不能錯過，以醃漬栗子和栗子擠餡作為主體，搭配香草奶餡與香草香緹，內餡的栗子費南雪也為甜點增添濃厚風味。







而在蛋糕三明治方面，法朋推出了「嘉義中埔栗子蒙布朗 vs 法國栗子蒙布朗三明治」，將台灣栗子與法國栗子完美結合。嘉義中埔的栗子蒙布朗甜點採用新鮮栗子泥與糖漬栗子，搭配琴酒與本和香糖蛋糕，呈現微醺香氣。法國栗子蒙布朗則選用法國栗子泥，結合蘭姆酒與法式風情的香甜風味，讓人從中體會到不同地區的栗子特色與口感。





最後，「法朋」預告將與「GABEE.」合作，推出聯名甜點系列、將為咖啡迷們帶來六款嶄新的味覺體驗。這次合作將南義咖啡的濃郁香氣融入每一款甜點中，創造出獨特的味道層次。例如，「金莎咖啡戚風」以南義咖啡搭配榛果脆球與焦糖奶油霜，展現了咖啡與甜點的完美結合。



另一款「濃粹提拉米蘇」結合炙燒咖啡棉花糖與馬斯卡邦慕斯，每一口都充滿了咖啡的濃烈與奶香的融合。其他聯名甜點如「南義咖啡歐貝拉」和「咖啡蛋糕捲「也在每一層口感中嵌入了南義咖啡的香氣，讓甜點更添深度。最後，將南義咖啡融入「咖啡黑糖布丁」和「咖啡霜淇淋」，讓濃厚的咖啡香氣和黑糖的甜香交融，豐富了甜點的味道層次，使每一款甜點在口感上更具變化。



法朋 栗子莓果鮮奶油蛋糕

特點：以栗子風味搭配酸甜莓果，底層為法式巴瑞脆片，中間夾層加入法國進口的栗子香緹與嘉義中埔黃金板栗鮮奶油，蛋糕上撒上榛果粒。

口感：香脆底層，栗子與莓果的酸甜平衡。

法朋 伯爵栗子蛋糕捲

特點：濃郁伯爵茶香與栗子的自然甜味相結合，以嘉義中埔栗子泥和法國栗子鮮奶油作為內餡，外層搭配伯爵茶凍。

口感：層次豐富，口感香甜，適合午後茶點。

法朋 法式蒙布朗

特點：經典秋冬甜點，以醃漬栗子和栗子擠餡為主，搭配香草香緹及香草奶餡，底層栗子費南雪增添濃郁風味。

口感：甜而不膩，層次豐富的綿密口感。

法朋 嘉義中埔栗子蒙布朗 vs 法國栗子蒙布朗三明治

特點：創新甜點，結合嘉義中埔栗子與法國栗子的特色。嘉義中埔版本使用新鮮栗子泥和糖漬栗子粒，帶有微醺的琴酒香氣；法國版本使用法國栗子泥搭配蘭姆酒，呈現濃郁法式風情。

口感：多層次的栗子風味，微醺香氣與濃郁甜味相結合。

嘉義中埔栗子蒙布朗

特點：使用嘉義中埔的本地栗子，呈現當地栗子的鮮甜與香氣。

口感：細膩而甜美，展現栗子的自然香氣。