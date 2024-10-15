台北寒舍艾美酒店的「寒舍食譜」中餐廳，將於10/18與10/19推出限時兩日的「潤‧食譜」米其林主廚客座饗宴，由香港瑞吉酒店的「潤」餐廳米其林二星行政總廚洪志光、曾任香港米其林三星8餐廳行政總廚的謝錦松及寒舍艾美酒店的中餐行政主廚吳銘儒，三位名廚以「經典與創新」為主題，聯手打造一場粵式盛宴。
此次「潤‧食譜」合作聚焦於粵菜的傳統風味及現代創意元素的結合。洪志光總廚擁有超過三十五年豐富的粵菜烹飪經驗，自2019年擔任香港瑞吉酒店「潤」餐廳的行政總廚以來，帶領餐廳連續獲得米其林二星殊榮。他的菜品以精細的視覺呈現與豐富的口味層次聞名，例如「錦繡黑椒和牛酥」以及「原個椰皇海帶燉鮮鮑魚」等經典粵式料理，皆透過食材的精選及料理的精心製作，展現出粵菜獨特的文化深度。洪總廚更善於使用來自不同國家的優質食材，融入粵菜經典味道，讓饕客在品嚐中感受到料理中的國際化風味。
除了洪總廚的經典之作，此次合作還展示了謝錦松總廚的烹飪哲學——「本味至上」。謝總廚曾經帶領香港米其林三星餐廳，對於粵菜的經典風味有著深刻理解。通過簡約的技法，他呈現出如「蝶豆花百合帶子餃」這樣精緻的港點，以新鮮蝶豆花與蝦仁帶出鮮甜的口感，造型美觀而味道更是令人回味。吳銘儒主廚則以台灣在地食材的融合為特色，推出如「老菜脯魚湯鮮黃菇佛手瓜浸星斑」等創意菜色。星斑肉質細膩，搭配台灣經典的陳年老菜脯魚湯，讓這道菜充滿濃郁的鮮香風味，帶給饕客全新粵菜體驗。
「潤‧食譜」饗宴的另一大亮點是每道料理皆經過細緻的搭配，提供完美的味蕾享受。例如，洪總廚特別以法國吉拉朵生蠔、泰國椰子及日本焙茶等異國食材，注入粵菜經典料理，並搭配百富系列威士忌進行佐餐。饕客將有機會享用到百富14年加勒比海蘭姆桶、16年法國皮諾甜酒桶及21年波特桶等精選酒款，與粵菜相得益彰，帶出絕妙的味蕾層次。餐廳亦提供FIJI Water斐濟水，以其細膩柔潤的口感搭配料理，提升整體用餐體驗。
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台北寒舍艾美酒店寒舍食譜中餐廳x香港瑞吉酒店潤中餐廳「潤‧食譜」米其林主廚客座饗宴
活動時間：2024年10月18日、10月19日的午、晚餐時段
套餐價格：午間套餐每人每套3,980元+10%，晚間套餐每人每套6,880元+10%
台北寒舍艾美酒店 寒舍食譜
地址：台北市信義區松仁路38號，2樓)
電話：(02)6622-8018