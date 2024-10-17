中部鄉親飛澳門旅遊更方便了！澳門航空「澳門-台中」航線將於今年11月1日正式開航，每週四班航班，經濟艙2100元起，讓中部遊客飛澳門自由行多了新選擇。此外，為慶祝澳門航空「澳門-台中」航線開通，台中觀旅局長協同在地觀光產業推出多項優惠方案，期盼也能吸引澳門旅客來台中旅行。
鄭副市長指出，在觀旅局長期耕耘之下，目前台中機場已開航和即將開航的航線多達20條，特別感謝澳門航空公司看好台中旅遊市場潛力，同時鼓勵澳門朋友可以趁10月24日台中購物節開跑期間、搭澳門航空來台中吃喝玩樂，不僅有機會抽到現金，還有機會抽到台中豪宅。
「澳門航空雖然晚到，不過我們還是來了！」澳門航空楊總經理表示，台中機場於2004年開放，澳門航空是第一個訪問台中機場的公司，至今剛好滿20年、且今年又是澳門航空30周年，「澳門-台中」在2024年開航別具意義，相信航空開通後有助於兩地旅遊市場成長，並促進經濟和文化交流。
澳門航空補充，截至目前「澳門-台中」首航航班已訂位超過6成，由此可見中部民眾反應熱絡；而為了響應「澳門-台中」航線開通的喜訊，憑澳門航空登機證可享台中在地觀光產業的優惠之外，澳門航空也與澳門主要的渡假村（如：金沙、銀河、新濠、葡京人等）、澳門知名店家、展覽活動合作，提供旅客們多元的好康優惠，航班資訊和優惠合作店家請上澳門航空官網、台中觀光旅遊網查詢。
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澳門航空「澳門-台中」航線資訊
開航日期：11月1日，每週四班航班。
澳門航空：https://www.airmacau.com.mo
台中觀光旅遊網：https://walkr.tw/ZRgBpn8D