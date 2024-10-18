一年一度的台北國際旅展將於11/1至11/4在南港展覽館隆重開展，晶華國際酒店集團在實體展覽正式開始前，特別於10/18至11/4期間，透過其官方網站進行線上旅展，旗下的台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、晶泉丰旅及Just Sleep捷絲旅等皆加入銷售行列，讓消費者能夠搶先預訂心儀的住宿和餐券。同時，10/25至11/4期間，晶華酒店一樓栢麗廳也會設置「2024台北國際旅展‧晶華快閃店」，為參觀者提供即場採購的便利選項。



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針對此次旅展，台北晶華酒店推出了「環遊晶華住宿券」，包含不同的住宿組合，滿足不同旅遊需求。每組「環遊晶華住宿券」包含三張住宿券，以9,999元的價格提供三次選擇。憑券一張3,333元，即可入住捷絲旅品牌下的多間分館；兩張6,666元則可選擇入住晶泉丰旅、台北晶華或晶英國際行館；若選擇三張9,999元，則可入住太魯閣晶英山嵐客房，四人同行可享一泊一食，或入住北投晶泉丰旅的泉韻家庭客房並享兩客早餐。



這些專案的價格均為全年最低價，此外台北晶華酒店亦推出「全家愛旅行」客房住宿券，價格為7,999元，可供兩大兩小入住寬敞的雲天露臺客房。另一款8,999元的住宿券則結合了雙人晚餐巴士體驗，提供價值超過4,000元的美食享受，讓消費者擁有難忘的住宿體驗。





並且，晶華集團的沐蘭SPA此次推出的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程券亦成為亮點之一，消費者可以享有特價按摩體驗，選擇「旅人最愛-紓解時差按摩」或「回春-中式指壓按摩」，並於週一至週四享有約7.3折的優惠，深受追求健康與放鬆的旅客喜愛。



還有晶華集團的「晶華任意門環遊餐券」同樣多樣選擇，包括早餐、自助餐、及日式鍋物料理三種形式，滿足不同口味需求。消費者可使用自助早餐券於台北晶華的栢麗廳、大直英迪格的泰市場或三燔北投等地享用，午餐券則包含栢麗廳及泰市場的雙人或四人餐券。此外，該餐券系列還有「買十送一」的優惠，使消費者能以更優惠的價格享用豐富美食。



以及，晶華酒店集團旗下的三燔本家及三燔北投鍋物料理依舊延續去年的熱潮，推出優惠餐券。平日午餐雙人券售價1,799元，而四人券則為3,399元，約為7.2折優惠，適合家人或好友聚餐。而azie餐廳則提供平假日適用的美國肋眼牛排雙人券，每張1,799元，成為中庭休閒用餐的好選擇。故宮晶華也加入此次旅展的優惠中，提供港點吃到飽及買十送一優惠，另有四人分享的粵式經典烤鴨，深受饕客青睞。











晶華集團吃到飽環遊券商品優惠內容

泰市場單人平日晚餐或雙人早餐套票（晶華快閃店限定）：5張/套，優惠價6,500元，折扣約7.5折



三燔北投平日午餐雙人壽喜燒放題套票（晶華快閃店限定）：5張/套，優惠價8,500元，折扣約7.2折



平日自助美饌早餐雙人環遊券（可於栢麗廳、大直泰市場或三燔北投任選）優惠價1,399元，折扣約6.9折

活動：買10張加贈1張單人平日環遊早餐券



栢麗廳/泰市場平日自助美饌雙人環遊券（雙人栢麗廳午餐或雙人泰市場午晚餐任選）優惠價2,699元，折扣約7.4折

活動：買10張加贈1張單人平日環遊午餐券



栢麗廳/泰市場平日自助美饌四人環遊券（四人栢麗廳午餐或四人泰市場午晚餐任選）優惠價4,899元，折扣約6.7折

活動：買10張加贈1張雙人平日環遊午餐券



三燔本家/三燔北投平日午餐雙人鍋物放題環遊券 優惠價1,799元，折扣約7.6折



三燔本家/三燔北投平日午餐四人鍋物共鍋放題環遊券優惠價3,399元，折扣約7.2折



栢麗廳平日下午茶雙人優惠券 優惠價1,799元，折扣約7.2折

活動：買10張加贈1張單人平日下午茶券



栢麗廳平日下午茶四人優惠券 優惠價3,399元，折扣約6.8折

活動：買10張加贈1張雙人平日下午茶券



azie美國頂級爐烤肋眼牛排雙人優惠券（平假日皆可使用）優惠價1,799元，折扣約7.6折



故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券 優惠價2,299元，折扣約7.1折

活動：買10張加贈1張平日單人晚餐熱饌港點吃到飽券



故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券 優惠價3,999元，折扣約6.2折

活動：買10張加贈1張平日雙人晚餐熱饌港點吃到飽券



故宮晶華平日招牌片皮鴨四人分享餐優惠券 優惠價3,999元，折扣約7.4折

套餐內容：故宮招牌片皮鴨乙隻、冰梅斬鴨腿、鴨骨米粉湯、草蝦粉絲煲、尖椒松阪豬、金銀時蔬、鮮果奶酪



義饗食堂窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵雙人券 優惠價1,999元，折扣約5.2折

套餐內容：窯烤龍蝦牛小排海陸義大利麵二份、自助蔬食吧（沙拉、湯品、麵包、飲料）、哈根達斯冰淇淋無限享用。



線上旅展：www.regenttaiwan.com

