星宇航空2024 ITF線上旅展正式登場，即日起至11月18日23:59在線上官網和APP中推出全航線特價機票85折起、港澳8折起的優惠，其中台灣人最愛去的日本，來回含稅最便宜竟然9千有找，小資族趁機訂星宇機票、出國玩。







一年一度的「2024 ITF線上旅展」星宇航空推出限時優惠，讓大家輕鬆計劃夢幻異國旅行。以日本來看，根據查詢台北飛東京只要11,823元、大阪12,188元、名古屋11,800元，而最優惠的首推沖繩8,752元、熊本8,965元。而東南亞則是有5,001元飛克拉克，泰國曼谷只要8千4有找。







就連美西舊金山、洛杉磯、西雅圖座落在2萬2~2萬6不等的價錢，超划算。上述價錢全部都是來回含稅，出發時間從今年11/1至明年五月底，這波超殺活動涵蓋亞洲、美西各大城市，不管是日系小旅行或美國深度冒險，星宇都替你準備好了省荷包的票價。





星宇航空2024ITF線上旅展

銷售日期：即日起至2024/11/18

出發時間：2024/11/1~2025/05/31(扣除旺季)

官網：https://walkr.tw/1k45reBu