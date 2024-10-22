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蠟筆小新Ｘ大耳狗聯名爆可愛！韓國咖啡Ediya Coffee加價購「互換穿搭蠟筆小新、大耳狗」萌翻。

文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：Ediya Coffee 人氣：289
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

蠟筆小新鐵粉、大耳狗粉絲都衝動求代購！原本在日本限定的夢幻聯名「大耳狗Ｘ蠟筆小新」，現在也跨海到韓國亮相，由韓國人氣連鎖咖啡Ediya Coffee推出「大耳狗Ｘ蠟筆小新聯名加價購」，將日本長青動漫「蠟筆小新」，和蟬聯多年三麗鷗明星第一名的「大耳狗」合體，全新造型、4款可愛周邊讓粉絲看到開心到搶一波。
韓國咖啡Ediya Coffee 大耳狗Ｘ蠟筆小新周邊加價購/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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▲圖片來源：ediya.coffee IG

於近日在韓國咖啡Ediya Coffee 正式登場的「大耳狗Ｘ蠟筆小新加價購」聯名活動，周邊商品可以看到蠟筆小新頭戴著大耳狗的大耳朵，又或是大耳狗穿上蠟筆小新經典的紅、黃運動服，可可愛愛的模樣讓人心臟爆擊。
韓國咖啡Ediya Coffee 大耳狗Ｘ蠟筆小新周邊加價購/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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有時下年輕人包包必掛的「絨毛玩偶」、印上各種可愛圖騰的「平板電腦包」、超實用的「吸管保溫杯」，以及6款隨機出貨的「公仔磁鐵」則是還有趴在大耳狗咖啡杯上的大頭小新、身穿鱷魚山先生裝的大耳狗，每一款都超萌、超值得收藏。

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韓國咖啡Ediya Coffee 大耳狗Ｘ蠟筆小新周邊加價購/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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韓國咖啡Ediya Coffee 大耳狗Ｘ蠟筆小新周邊加價購

隨機公仔磁鐵（6款）₩4,000韓元
絨毛玩偶掛飾(2款) ₩7900韓元
平板電腦包 ₩9900韓元
吸管保溫杯 ₩15900韓元

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