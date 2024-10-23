史努比鐵粉錢錢只是變成喜歡的樣子！這次康是美再度攜手SNOOPY，將於10/25推出「SNOOPY生活藝術家」系列加價購，以實用與美感兼具的設計，將SNOOPY帶入日常生活。此次活動推出19款獨家週邊，從家居必備的絨毛拖鞋、追劇絨毛衣，再到外出的輕便棉麻包、翻轉漁夫帽等。凡於活動期間單筆消費滿388元，即可享159元起的優惠加購，將這些可愛史努比小物帶回家，一起潮玩生活靈感。







首波SNOOPY生活藝術家以時尚輕奢風為主題，打造適合家居與外出的精品。居家系列包含捏捏樂盲盒、SNOOPY絨毛拖鞋與趴姿玩偶，讓生活增添舒適與趣味。外出族群則能選擇披肩圍巾或兩用針織包，結合實用與美感。這些商品皆以優雅的深藍色調呈現，展現知性生活美學。活動期間購買拖鞋和絨毛衣還可享合購優惠，只要1099元就能一次擁有。







第二波商品將於11/8推出，SNOOPY結合梵谷名畫《星夜》、《花瓶裡的十四朵向日葵》、《在亞爾的臥室》元素，推出致敬經典的家居系列。這波亮點商品包括適合冬夏使用的四季被、星夜地墊及附蓋馬克杯，完美將藝術融入日常。還有瓷碗三件組、多功能抱枕等實用商品，讓藝術粉絲過足癮。這些聯名商品限量供應，售完為止，絕對值得搶先收藏。





康是美 SNOOPY生活藝術家加價購

活動期間：2024/10/25~12/26

活動內容：於康是美門市以及eShop網購，單筆消費滿388元，即可享159元至1,099元不等的加購金額，加購「SNOOPY生活藝術家 #潮玩你的生活靈感」系列周邊商品。



加購商品：

第一波10/25~12/26

捏捏樂盲盒(隨機) 加購價：$159/盒

SNOOPY絨毛拖鞋 加購價：$399/雙，(拖鞋+絨毛衣合購價$1099/組)

SNOOPY追劇絨毛衣 加購價：$799/件，(拖鞋+絨毛衣合購價$1099/組)

SNOOPY披肩圍巾 加購價：$499/條

SNOOPY翻轉漁夫帽 加購價：$399/頂

SNOOPY輕便棉麻包 加購價：$399/個

SNOOPY兩用針織包 加購價：$299/個

SNOOY趴姿玩偶(中/小) 加購價$899/$599/隻



第二波11/8~12/26

SNOOPY四季被 加購價：$1099/條

SNOOPY地墊(星夜/臥室) 加購價：$349/條

SNOOPY瓷碗三件組 加購價：$399/組

SNOOPY附蓋馬克杯 加購價：$399/個

SNOOPY多功能抱枕 加購價：$399/個

SNOOPY玩偶吊飾(史努比/歐拉夫) 加購價：$299/個

SNOOPY桌面收納盒(星夜/臥室) 加購價：$599/個



康是美「彩妝7大明星品牌滿額贈 」活動

活動期間：10/25~贈完為止

活動內容：購買指定彩妝滿$788即贈「SNOOPY口紅收納包」乙個。(數量有限，贈完為止)

參與品牌：媚比琳、凱婷、媚點、1028、IE、CLIO、SOLONE