台灣同志遊行熱烈登場，小鹿文娛旅宿集團今年再度響應這一年度盛事，攜手日本性健康品牌TENGA及台灣本土香氛沐浴品牌「嘻沐C.moon」，特別推出專屬「台灣同志遊行限定盲盒」活動。從10/25至10/27期間，凡入住小鹿文娛旗下六大旅宿——包括路徒PLUS行旅站前館、路徒PLUS行旅主題館、路徒行旅中華館、路境行旅府前館、謙商旅東門館以及谷墨商旅等雙人房型的旅客，只要加入會員，即可免費獲得此特別設計的限量盲盒一份。每個盲盒內含TENGA CUP造型泡泡浴餅及TENGA商品，更隱藏1500元驚喜禮品的隱藏版盲盒，每家館點僅限量一份，讓入住者在這趟多彩的旅程中攜伴同享獨特好禮。







小鹿文娛一向秉持多元包容的價值理念，致力於推動LGBT+社群的性別友善氛圍。今年所推出的「小鹿文娛 x TENGA x 嘻沐」限定盲盒，結合了彩虹旗象徵的多元包容色彩，泡泡浴餅更以TENGA CUP外型呈現，蘊含正面且積極的性別平權與性愉悅寓意。浴餅由嘻沐C.moon以紅、橘、黃、綠、藍、紫六色設計，純植物精油配方，不僅適合敏感肌與兒童，還讓每一位使用者能在香氛的環境中獲得心靈上的自在與釋放。盲盒活動僅限遊行期間贈送，鹿粉及TENGA愛好者不容錯過這份支持LGBT+的象徵禮。





不僅如此，隨著此次台灣同志遊行活動，旅宿所贈送的盲盒禮品中還包含價值高達1500元的TENGA SVR禮品及禮物卡，持卡人可於指定日期前往台北ATT 4 FUN的TENGA STORE TAIPEI兌換專屬的到店好禮，進一步體驗TENGA所帶來的多元愉悅商品。這項贈禮對象不限性別與性取向，小鹿文娛希望透過這個活動讓更多人擁抱自我，並提升性健康意識，以健康和愉悅的方式擴展自我探索的可能性。





小鹿文娛在旅宿品牌中，不僅將「好玩、有趣」的精神發揮到極致，還將多元包容的彩虹元素融入產品中，傳遞支持LGBT+族群的價值觀。今年7月，小鹿文娛推出了以六色彩虹為設計主軸的「彩虹盥洗組」，讓每位旅客能感受性別平等的關懷。此次再攜手TENGA與嘻沐推出的同志遊行限定盲盒，為旅客帶來不同凡響的住宿體驗，並透過支持性別多樣性的行動傳遞愛與包容的信念。未來，小鹿文娛計劃持續支持LGBT+友善品牌及夥伴，為台灣逐步邁向包容和愛的社會貢獻更多實際行動。









台灣同志遊行限定盲盒 聯名活動

活動日期：10/25 - 10/27

活動地點：小鹿文娛旅宿集團旗下六大旅店

路徒PLUS行旅站前館、路徒PLUS行旅主題館、路徒行旅中華館、路境行旅府前館、謙商旅東門館、谷墨商旅

參與條件：入住雙人房型並加入會員的旅客

贈品內容：

盲盒內容：包含TENGA CUP造型泡泡浴餅及TENGA精選商品

隱藏版盲盒：每館限量一份，內含價值1500元的TENGA驚喜禮品

禮物卡：憑卡可至TENGA STORE TAIPEI（ATT 4 FUN 4F）兌換專屬來店禮，有效期限至2024/12/31



活動相關優惠依官方公告為主

