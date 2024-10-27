新北就有免費粉紅大道！隨著秋天的微涼氣息到來，新北河畔的台灣欒樹悄悄換上秋裝，成為河濱最迷人的景色之一。欒樹的粉色蒴果與金黃色花朵、翠綠樹葉交織，營造出如畫般的自然美景，也吸引民眾前往散步賞景。台灣欒樹又名「燈籠樹」，其獨特的粉色蒴果輕巧如氣囊，隨風搖曳時宛如紅寶石在枝頭閃耀，是新北秋季限定的浪漫風景。







新北市多處河濱公園正值台灣欒樹的最佳觀賞期，從大漢溪沿線至八里左岸，蒴果掛滿枝頭，陽光穿透樹葉縫隙，為秋日增添了層層溫暖色彩。大漢溪右岸的城林橋下河濱公園與媽祖田河濱公園，是欣賞這場「欒樹變裝秀」的理想地點。粉紅蒴果輕輕搖曳在枝頭，如詩如畫的場景彷彿讓人忘卻城市喧囂。市府表示，欒樹的粉色美景將持續至年底，秋遊新北正是時候。





不妨放慢腳步，透過騎車或散步的方式悠遊新北河濱，探索這片秋日限定的美景。大漢溪左岸的山佳河濱公園、沐心池周邊自行車道，以及八里左岸從關渡大橋前至漫步廣場沿線，皆是熱門賞景路線。無論是在媽祖田河濱公園的綠地漫步，還是於八里河濱騎乘單車，透過這趟秋日旅程，讓繁忙的生活稍作停歇，享受秋風中充滿生氣的粉色浪漫。



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新北台灣欒樹賞花地 交通資訊

1、土城城林橋下河濱公園

由浮洲橫移門進入河濱公園往三峽方向至城林橋下沿線路段。



2、土城媽祖田河濱公園

土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線路段。



3、樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道

樹林區八德街及館前路口1k+500至3k處沿線路段。



4、八里左岸河濱公園(關渡大橋前至漫步廣場沿線自行車道)

八里區龍米路一段30巷底至八里區忠五街河濱公園自行車道沿線。