哈利波特快閃店開逛！這次在台北一次有2間哈利波特主題快閃店開幕，即日起同步在信義區新光A11館、以及東區地下街同步登場，超夢幻學院風打卡點、哈利特周邊小物，還可以自己製作「霍格華茲學生證」。窩客島帶你一次逛兩間快閃店必買、必拍亮點，不管你是哪個學院，通通一起衝。



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台北一次有兩間「哈利波特快閃店」同步開幕，東區地下街快閃店地點位於第二廣場，在14號出口旁、接近忠孝復興站。東區據點提供較多周邊小物選擇，還有大型扭蛋機可以試手氣。信義區快閃店則位於新光A11館一樓，有兩個超精緻哈利波特打卡點，商品以CACO聯名的服飾、圍巾、帽子等時尚配件為主，一次逛兩間通通都能買爆。







在東區地下街的哈利波特快閃店，周邊小物從居家布置到實用生活小物應有盡有，包含裝飾房間必買的「無框畫」和「門簾」，讓家中瞬間充滿魔法學校風格，以及Q版設計的「面紙盒套」、Q版多比「洗衣籃」及復古風「毛毯」，以家庭小精靈多比的經典台詞「Dobby Is Free！」為圖案，讓粉絲會心一笑。





哈利波特快閃店 場次整理

哈利波特快閃店 台北東區

另外，本次更推出六款Q版滑鼠墊，包括多比、嘿美和四學院的代表徽章。喜愛霍格華茲四學院代表的粉絲，還能挑選各學院動物圖案的「陶瓷杯墊」或「木杯墊」，以及4大學院代表的香水。在快閃店中也設置了大型扭蛋機，不只拍照打卡超夢幻，還有機會獲得超萌「玻璃獸」玩偶。在信義區A11的哈利波特快閃店，主打時尚哈利波特服飾與配件，必買CACO「霍格華茲四大學院服飾系列」，從大學T、襯衫、雙面棒球外套通通日常家也很可以。本次更獨家推出4大學院配色的針織毛帽、針織圍巾，絕對是粉絲必備。快閃店同步販售限量Q版嘿美玩偶、巧克力蛙抱枕，療癒系小物讓人忍不住買起來。特別的是，在信義區快閃店也特別推出滿額贈收納袋活動，提供可愛的「嘿美收納提袋」、以及實用系「哈利波特購物袋」。如果在信義快閃店任意消費，還能加價149元製作「霍格華茲學院學生證」，上傳自己的照片、任選葛來分多、史萊哲林、雷文克勞還是赫夫帕夫學院，就能打造專屬的學生證，粉絲一定要擁有。不只有台北2間「哈利波特快閃店」，10/28起在台中Mitsui Shopping Park LaLaport、高雄統一夢時代購物中心，也同步設置超夢幻哈利波特快閃活動，除了提供豐富的服飾及周邊配件外，還有不同主題的場景打卡牆，在台北信義區有火車頭場景、發光哈利波特背板，台北東區有霍格華茲城堡場景，台中與高雄則有「9又4分之3月台、魁地奇場地」，粉絲們通通拍好拍滿。

活動期間：2024/10/27-2025/2/9

活動地點：台北東區地下街第二廣場(台北市大安區忠孝東路四段)



哈利波特快閃店 台北信義區

活動期間：2024/10/28-2024/11/17

活動地點：台北市信義區松壽路11號1樓



哈利波特快閃店 台中場

活動期間：2024/10/28-2024/11/10

活動地點：台中市東區進德路600號（Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 1F）



哈利波特快閃店 高雄場

活動期間：2024/10/28-2024/11/17

活動地點：高雄市前鎮區中華五路789號（統一夢時代購物中心 7F）