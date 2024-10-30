近年來，隨著社群媒體興起，不論是到日本自助旅行的網美、經營Vlog的網紅，還是熱愛記錄生活的文青族群，都在尋找一台既有質感、又容易上手的相機。Canon深諳此道，於是在今年11月推出了全新純白色款PowerShot V10 Vlog相機，一機滿足各種創作需求。

PowerShot V10

這款相機最引人注目的是它獨特的直立式設計，彷彿一支放大版的智慧型手機，不僅外型時尚，更榮獲日本「優良設計獎」、國際權威的「iF設計獎」及「紅點設計獎」等多項肯定。霧面純白的機身質感細膩，輕巧的尺寸僅約63.4mm寬、90mm高，能夠輕鬆放進小包包，是旅拍或日常紀錄的完美夥伴。







方便收納、攜帶

PowerShot V10的強大之處不僅在於外型設計，更在於它完整的功能。搭載1.0吋、約1,310萬畫素的感光元件，配合最新的DIGIC X影像處理器，能夠輕鬆拍攝4K超高畫質影片。特別值得一提的是，相機採用約19mm相當焦距的廣角鏡頭，不僅適合自拍，更能完整捕捉風景與建築之美，同時還能有效抑制畫面變形，確保影像的自然度。





除此之外，這支相機內建支架，使用者無需額外攜帶三腳架，就能輕鬆進行定點拍攝。透過「Camera Connect」應用程式，更可直接進行YouTube直播，或是遠端操控拍攝。在家工作或視訊會議時，將其連接電腦還能當作高畫質網路攝影機使用，一機多用的特性大幅提升了使用價值。在近期的更新中，新增了「自動關機溫度設定選單」，讓長時間拍攝不再受到設備過熱的限制。使用界面的優化也更為人性化，在螢幕上直接加入影片與靜態照片的快速切換按鈕，讓操作更加直覺順暢。







多樣化的輔助功能

為了讓新手也能拍出專業級作品，Canon在這款相機中也加入了多項貼心功能。例如「美肌動畫模式」能讓人像更加柔美，「防手震功能」則確保走動拍攝時的畫面穩定性。此外，內建的14種濾鏡效果，包括熱門的「Cinema Blue」、「Tasty Warm」等，讓影片在不需後製的情況下，也能呈現出獨特的色調風格。PowerShot V10白色款建議售價59,950日圓，預計於11月下旬在日本市場推出。對於想要升級拍攝裝備，又不想帶著笨重相機到處跑的創作者來說，這無疑是一個極具吸引力的選擇。不論是記錄旅行見聞、分享美食探索，還是製作個人Vlog，PowerShot V10都能完美勝任。







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