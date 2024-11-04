近年來，隨著數位游牧族的崛起，越來越多人選擇到日本進行長期自助旅行。有別於走馬看花的傳統旅遊方式，這群旅人更嚮往融入在地生活，體驗深度慢遊。2024年9月，位於東京晴空塔腳下的全新住宿設施「T-home彩（SAI）」正式開幕，為數位游牧、自由工作者提供更多的住宿選擇。

T-home彩

這間由東武不動產精心打造的長期住宿型飯店，擁有三間各具特色的寬敞客房。西棟的兩間房分別以「摩登日本」和「溫馨和風」為設計主題，每間最多可容納6人；東棟則以「北歐×和風」風格妝點空間，最多可供8人入住。每間房都配備完整的生活設施，包括廚房、洗衣機、冰箱等家電用品，讓旅人無須擔心長期居住的便利性問題。







西棟：W1號室公共空間







西棟：W1號室床





地理位置是T-home彩最大的優勢之一。從都營淺草線與京成線的押上站A2出口步行僅需1分鐘，不僅能夠眺望東京晴空塔的壯麗身影，更可以輕鬆往返羽田、成田兩大國際機場。想要感受老東京風情，搭乘電車到淺草也只需短短3分鐘。如此便捷的交通網絡，絕對足夠供旅人從容探索東京的每個角落。





西棟：W2號室公共空間







西棟：W2號室床

東棟：E3號室公共空間

餐廳

值得一提的是，T-home彩的東棟一樓設有日本料理餐廳「海乃」。餐廳以天然木製吧台為特色，供應以季節食材製作的精緻料理，並使用知名藝術家設計的器皿盛裝，完美展現日本飲食文化的精緻與美學。





無論是計畫在東京進行長期工作假期的數位游牧族，還是想要慢慢品味東京生活的背包客，又或是尋找附設廚房的家族、多人遊客，T-home彩都能夠滿足旅客多元的住宿需求。





T-home彩（SAI）

地址：墨田區業平2-18-7

交通方式：都營淺草線・京成線 押上（晴空塔前）站A2出口 步行1分鐘

價格：2人一房每房每晚8500台幣起

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