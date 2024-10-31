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義式冰淇淋X可頌，日本超狂甜點獨家登場！日本首間冰淇淋可頌店11月，一份甜點兩種享受，全新靜岡甜點又要引爆人氣。

文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：合資会社古屋旅館 人氣：239
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特派員 Trish

特派員 Trish

想一次體驗酥脆口感與冰涼滑順滋味的多層次甜點嗎，位於熱海奢華聖代專賣店「Maison de Parfait 十全十美」全新打造日本首間冰淇淋可頌店「熱海甘味 十全BAKE」盛大開幕！

日本首間冰淇淋可頌店

位於熱海車站附近的人氣聖代專賣店「Maison de Parfait 十全十美」推出全新獨立品牌「熱海甘味 十全BAKE」，為甜點控們帶來更多令人驚豔的美味選擇！
 

「Maison de Parfait 十全十美」自2024年1月開幕以來，以精緻奢華的甜點深受歡迎，其中「十全十美費南雪」及「特製義式冰淇淋」等外帶甜點廣受年輕族群好評。這次特別成立獨立品牌「熱海甘味 十全BAKE」，由資深甜點主廚團隊打造，在保持原有高品質的同時，提供更親民的價格，讓更多人能品嚐到奢華美味。
 

 

鹽奶油焦糖冰淇淋可頌（塩バターキャラメリゼ クロワッサン&ジェラート）

最受矚目的王牌商品「鹽奶油焦糖冰淇淋可頌」，將外酥內軟的可頌麵包裹上焦糖，搭配伊豆大島特製海鹽提味，再搭配兩種自製義式冰淇淋，完美詮釋了甜鹹交織的絕妙滋味。獨特的「手持式」設計，讓你輕鬆享用不怕掉落，每一口都能同時吃到酥脆可頌和綿密冰淇淋！冰淇淋口味也令人驚艷，從使用丹那牧場鮮乳製成的原味，到法國進口巧克力風味，每天還有玫瑰花、羅勒等獨特限定口味，共四種選擇讓你天天都能嚐鮮，絕對值得一試！
 

 

鹽奶油焦糖可頌（塩バターキャラメリゼ クロワッサン）

想單吃可頌也沒問題！採用獨特的「雙重奶油製法」，將法國及日本頂級奶油層層堆疊，創造出濃郁奶香，搭配伊豆大島海鹽及焦糖香，讓人愛不釋手。不論單買或是伴手禮組合
，都是送禮自用兩相宜的絕佳選擇。
 

 

海鹽可麗露（塩カヌレ）

靈感來自熱海的海洋特色的全新力作，由主廚團隊精心研發，以伊豆大島特製海鹽為基底，打造出獨一無二的美味，讓人充分感受到熱海獨有的海洋風味！ 


想嚐鮮的甜點控們，記得把這間「熱海甘味 十全BAKE」加入必訪清單！讓獨特冰淇淋可頌、海鹽甜點系列，為你的熱海之旅增添難忘的美味回憶！

 

熱海甘味 十全BAKE（熱海甘味 ジュウゼンベイク）

地址：静岡県熱海市田原本町4-17 観月堂ビル1F左側
營業時間：11：00〜17：00
公休日：不定
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