台北101於11月隆重舉行忠犬八公101歲生日快閃活動，邀請民眾一同在台灣感受這段來自日本的愛與忠誠故事。忠犬八公是許多愛犬人心目中永恆的象徵，他的忠誠不渝不僅感動了日本民眾，也觸動了世界各地的遊客。







這一次台北101帶來的期間限定快閃活動，以全新視覺體驗與秋田犬文化商品，讓人彷彿置身於東京澀谷車站，深入理解八公忠誠守候的真摯情懷。活動期間，民眾不僅能欣賞到八公的故事，更能通過多款聯名商品、限定美食和特別活動，體會到秋田文化的深刻底蘊。



台北101表示，忠犬八公的故事早已深入人心，他曾是日本一位大學教授的愛犬，每天堅持到澀谷車站接主人的歸來，這份守候伴隨著他的生活，直到教授過世，八公依然風雨無阻地在車站等待著，一守就是九年，直到生命結束。這段感人至深的故事成為愛與忠誠的象徵，現今八公的銅像仍矗立在澀谷車站前，成為來訪遊客心目中的愛犬文化地標。這次台北101延續了這份深厚情誼，並將秋田縣的文化特色引入台灣，為台北的遊客獻上一場與八公的跨國相會。





而台北101這一次限時快閃活動靈感源自東京澀谷的Shibuya Scramble Square，每年吸引大量遊客的「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」概念店，專門介紹忠犬八公的故事與秋田縣文化特色。台北101以此為藍本，將這份獨特情感帶到台灣，讓愛犬文化融入現代台北的地標建築中。



活動中更推出台北101獨家限量秋田犬聯名商品，象徵忠犬八公的形象，如可愛的秋田犬玩偶、實用後背包、日式造型麵包等，讓參與民眾能帶著八公的溫情回家。更有一系列高雅的日本漆器製品，將秋田文化與台北101的品牌風格融合，為紀念忠犬八公的愛犬迷們留下珍貴回憶。





除了商品外，台北101還特別安排了秋田犬轉蛋活動，當日消費滿千元的顧客可免費參與，或憑101觀景台票根即可享受一次免費轉蛋機會，這場活動將持續整個11月，讓八公的故事和秋田文化的魅力傳遞給更多人。八公的忠誠精神正透過這場跨國活動再次溫暖人心，台北101也藉此邀請大家來親身感受這份真摯無私的愛與守護。















台北101忠犬八公101歲生日快閃 秋田犬聯名商品快閃店

地點：台北101購物中心B1樓

活動期間：11月1日至11月30日

商品特色：限量推出台北101獨家秋田犬聯名商品，包括八公造型玩偶、日式後背包、秋田犬造型的麵包與小食。還有日本傳統漆器製品，象徵忠犬八公的忠誠精神。



台北101忠犬八公101歲生日快閃 秋田犬轉蛋活動

地點：台北101購物中心B1樓特定區域

活動期間：11月1日至11月30日

活動方式：當日消費滿1000元或持有台北101觀景台票根者，可免費參加一次秋田犬轉蛋遊戲，隨機獲得限量秋田犬周邊商品，包括迷你秋田犬鑰匙圈、徽章等。

