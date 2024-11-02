台北文華東方酒店今年秋冬季攜手赫蓮娜推出「頂級奢華」聯名下午茶，從即日起至12月31日限定於「青隅」提供，要讓每一位來到青隅享受愜意下午茶的同時，也能獲得赫蓮娜護膚系列的獨特體驗。本次下午茶靈感源自赫蓮娜品牌的瑞士醫學美容系列「黑繃帶修護乳霜」與「白繃帶修護乳霜」，賦予奢華的午後時光全新味蕾感受。賓客除可享受精美茶點，亦有機會獲得赫蓮娜黑繃帶或白繃帶修護乳霜 (5ml) 及護膚療程券等限量贈品，每套價格1,580元+10%起。





文華東方這一次的下午茶由台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑和行政西點主廚趙崇曦共同精心打造，以赫蓮娜品牌標誌色調作為設計靈感，結合黑、白、金的華麗色系，演繹一系列讓人難以抗拒的美點。甜點部分以華美的堅果栗子巧克力蛋糕、桂花杏仁燕窩洋梨蛋糕、水果燕麥優格絲絨蛋糕、抹茶草莓竹炭千層及玫瑰白桃香草奶霜，讓人從視覺到味覺都沉醉其中。



堅果栗子巧克力蛋糕將70%黑巧克力的苦甜與栗子蛋糕的柔潤口感融合，再添以蜂巢花香與焦糖榛果的豐富層次，適合冬日節慶的甜點。桂花杏仁燕窩洋梨蛋糕則是以白巧克力打造宛若繃帶的外型，包覆著清香的洋梨與蜂蜜甘醇，帶來濃厚而優雅的奢華韻味。





此外，水果燕麥優格絲絨蛋糕運用藍莓優格慕斯晶球及蝶豆花染色的紫絲絨蛋糕，結合水果燕麥內餡，帶來自然健康的輕盈口感。抹茶草莓竹炭千層以金色外殼包裹抹茶奶油和糖漬草莓，搭配跳跳糖的驚喜口感，讓每一口都充滿趣味。而玫瑰白桃香草奶霜則是將糖漬白桃與玫瑰芬芳包裹於綿滑的香草奶油中，並佐以清爽的番茄果凍片，層次豐富。





鹹點也同樣精彩。北海道干貝慕斯佐昆布凍嚴選北海道生食級干貝，搭配昆布凍與海葡萄，清新點綴接骨木花，帶來海洋的鮮潤滋味。核桃雞肉捲則以白色布里歐吐司包裹柔嫩的舒肥雞胸肉，搭配香脆堅果碎與清爽山蘿蔔葉，口感和諧。



北海道帝王蟹黑松露塔結合帝王蟹肉與黑松露果凍，以鴨餅皮塔殼盛裝並點綴金箔，散發著奢華氣息。拜雍火腿佐巴薩米克洋蔥則結合火腿輕鹹與洋蔥醬的酸甜，增添清爽的生菜與芝麻葉，口感豐富。南瓜慕斯佐米餅則以竹炭點綴，外形呼應赫蓮娜的繃帶意象，並具視覺與味覺的雙重享受。為賓客打造出視覺與味蕾兼具的秋冬午茶。









台北文華東方「頂級奢華」青隅x赫蓮娜下午茶套餐價格

經典下午茶 每套1,580元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡。另外附送限量品牌贈禮乙份。



香檳下午茶 每套2,380元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，以及單杯精選香檳。另外附送限量品牌贈禮乙份。



招牌魚子醬下午茶 每套4,280元+10%

精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡，單杯精選香檳，以及魚子醬15克搭配法式小圓薄餅及配料。另外附送限量品牌贈禮乙份。

青隅下午茶用餐時段為下午 1時至 5時。贈品數量有限，贈完為止，酒店保留贈禮更換之權利。