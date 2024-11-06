就是喜歡可可愛愛的小東西！有閑「文創號」正式啟航，為忙碌生活中的人們帶來一段專屬的療癒旅程。文創號的宗旨是讓乘客從現實中暫時抽離，搭乘這趟充滿文創魅力的列車，透過精緻小物與個性化角色來感受心靈的放鬆，並帶著滿滿能量回到日常。





文創號的誕生來自「有閑購物」與「文創股長」的合作，集合多位知名創作者，涵蓋許多曾在文博會、插畫展等活動中亮相的熱門IP角色，成為文創號上的特色停靠站。每位創作者所設計的角色都擁有其獨特的故事和創意背景，讓粉絲在探索這趟文創之旅時，也能深度了解角色的背後意涵。粉絲們可在文創號專區深入認識六位創作者，如：「喵喔」的粉嫩畫風下藏著獨特的角色個性，「緩緩」的卡通風格映照出現實生活，還有「日頭」和「哈囉兔兔」等風格強烈的IP角色，帶來歡笑與驚喜。





為了慶祝文創號的首航，有閑特別推出多項限時優惠活動，不僅全館消費滿99元即可享有免運，還提供滿399元折40元、滿799元折80元等多重折扣方案。此外，Walker會員專屬優惠碼「CREATIVE」在滿399元時可再享50元折扣，吸引喜愛文創商品的消費者進一步體驗這段療癒之旅。



除了優惠活動，文創號還特別推出互動心理測驗遊戲，以情境故事讓旅客選擇獨特的旅程，每個選擇都可能引導出截然不同的結局，讓旅客能沉浸於專屬的療癒旅程中，並發掘更多內心情感的共鳴。這場活動自11月6日至11月20日限定舉辦，並可於官方網站上查詢更多詳情。









文創號 CREATIVE-RXPRESS

活動官網：https://shop.jollybuy.com/0f2db

活動期間：11.6 - 11.20

在這次活動中，文創號以豐富的IP創作、趣味心理測驗及多層優惠折扣，讓旅客能在不同的「停靠站」中獲得滿滿的療癒與驚喜。這不僅是一次購物體驗，更是一趟充滿創意和情感的心靈之旅。