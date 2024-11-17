來到杜拜旅遊、想要感受傳統阿拉伯風情的觀光客絕對不能錯過「Al Seef 文化區」，昔日為採集珍珠的小漁村，經歷一番整修後，成為了新舊共存的杜拜打卡勝地，猶如走進電影《阿拉丁》場景，帶給旅客沈浸式的旅遊體驗。



▲▼杜拜打卡勝地「Al Seef 文化區」/ WalkerLand窩客島整理提供





位於杜拜舊城區、緊鄰杜拜河的「Al Seef 文化區」將迷人的阿拉伯建築與現代化設施與商店融合，是杜拜旅遊打卡勝地，不少遊客會購買中東傳統服飾在此拍攝杜拜旅遊紀念照；在此也能購買各式各樣的當地限定的紀念品、手工藝品、古董器皿和香料等，同時還能欣賞藝術展覽，讓人得以更認識阿拉伯歷史文化。



▲▼杜拜打卡勝地「Al Seef 文化區」/ WalkerLand窩客島整理提供





除了琳瑯滿目的中東特色商品之外，世上最美星巴克同樣在「Al Seef 文化區」，這間是全球唯一揉合傳統阿拉伯風格的星巴克，因此不論是不是星巴克迷來到「Al Seef 文化區」，一定會在「Starbucks Al Seef」店面拍照打卡，且隨手拍張張都是時尚寫真。



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▲▼杜拜打卡勝地「Al Seef 文化區」/ WalkerLand窩客島整理提供



▲▼杜拜打卡勝地「Al Seef 文化區」/ WalkerLand窩客島整理提供

2024名勝世界壹號郵輪中東航次

自11月1日起，名勝世界壹號推出從杜拜出發的短途度假選擇，包括週五出發的2晚薩巴尼亞航次；週三出發的2晚卡達多哈航次；週日出發3晚的阿曼馬斯喀特－海塞卜航次。旅客可選擇任何組合航次，以延長航程至4、5或7晚。



名勝世界壹號官網：https://walkr.tw/Smtpl5qe

「Al Seef 文化區」更多照片



▲杜拜打卡勝地「Al Seef 文化區」/ WalkerLand窩客島整理提供



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