2024新社花海暨台中國際花毯節於11月9日至12月1日盛大舉行，本次活動以「太空花境」為主題，打造規模空前的「太空花城」裝置，這項高達17公尺、直徑55公尺的動態裝置創下歷史新高，以其宇宙主題的創意造景吸引國內外遊客目光。活動現場布置了共計20萬株花草和23種花卉，分為7大展區，其中不僅有每小時旋轉展演的主花毯，還加入了巨型望遠鏡、小貓太空人、香菇飛船等充滿童趣的元素，營造出神秘的太空氛圍，成為民眾拍照打卡的絕佳背景。



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台中新社花毯節本次活動主題為「太空花境」，一共設有7大主題區域。主花毯「太空花城」為核心亮點，這座神秘的太空總部高達17米、直徑55米，是花毯節史上最大規模的立體裝置，並有七項機械動態效果，每逢整點時即會啟動，展現太空之美。



民眾可在不同主題區中探險，進入象徵永續旅程的「環環相扣」，或是穿越外型酷似巨大獨角仙的「蟲獲新生」。此外，「時光隧道」內部設有萬花筒效果，引領參觀者進入虛幻的未來空間；「探索未來」則以玉米田為背景，由來自未來的神秘小貓太空人帶領大小朋友展開探險旅程。





同時，今年花毯節首次以新社香菇太空包為核心，融合循環經濟理念，並配合SDGs15「保育及永續利用陸域生態系」，在創意裝置中傳遞生態保育概念。策展團隊邀集百位長照機構長者及幼童參與，攜手創作「草莓火箭」和「共創基地」，活動結束後植栽將回歸環境持續養護，實踐綠色長照和藝術共創精神。這樣的綠色行動不僅為台中贏得「2024全球百大目的地故事獎」，也成為台灣首個獲此榮譽的城市。







活動現場設有無障礙木棧道及出入口斜坡，方便輪椅使用者和年長者自由參觀。此外，觀旅局還提供輪椅及娃娃車租借服務，並貼心規劃多項無障礙設施，確保全家大小都能安心享受花毯節的繽紛美景。為讓大眾充分體驗花毯節魅力，觀旅局強烈推薦民眾提前安排時間，攜手家人朋友共同前來，在立體花毯和太空主題的烘托下，感受花城帶來的視覺震撼與幸福感。





活動期間每日9時至16時，主花毯「太空花城」將上演定時動態秀，另設有「時光隧道」、「環環相扣」等互動裝置，增添遊客沉浸式體驗。市觀旅局也邀請在地協會推出手作體驗，並與台中市民宿協會合作，設計六大特色遊程，提供住宿優惠。此外，農特產品行銷區展示並銷售當地特產，讓遊客不僅能賞花，更能品嚐美食和帶回在地伴手禮。



活動期間交通管制每日8時至17時，建議民眾多利用大眾運輸接駁專車，主辦方規劃了3條平日接駁路線及2條假日線，詳情可至活動官網或「大玩台中」臉書查詢。市觀旅局與交通部觀光署也特別推出限量好禮兌換活動，只要到台中7處觀光景點拍照打卡，或憑11月份台中合格旅宿證明，即有機會於花毯節服務台獲取精美禮品。

台中新社花毯節 活動期間與交通管制時間

2024新社花海暨台中國際花毯節於11月9日至12月1日登場，為期23天。活動期間每日8時至17時進行交通管制。

台中國際花毯節官網：https://www.flowercarpet.tw



外縣市遊客建議交通方式

高鐵：搭乘高鐵至台中站，轉捷運至松竹站，再搭松竹線接駁車前往展區。

開車：從三義交流道接豐勢路(台3線)經東勢至會場，或停車於東勢河濱公園，轉乘接駁車。



市民朋友接駁路線

提供五條接駁車路線，包括平日三條（豐原線、太原線、松竹線）及假日加開兩條（東勢線、會場環線）。

平日接駁車每30分鐘一班，假日每15至20分鐘一班，坐滿即發車。



行人徒步區與單行道管制

活動期間，協興街和興義街將成為行人徒步區，禁止一般車輛進入。

部分路段實施單行道管制，以減少車流衝突，維護安全。



接駁車專用道

於接駁車主要行經的路段設置專用道，分別為興中街和華豐街的特定路段，假日限定部分區域，平日則涵蓋全線，僅接駁車與大客車優先通行。



即時交通資訊

台中市交通局推出「花海花毯即時交通」專區，提供停車場剩餘車位資訊和導航功能。

「鏡頭君」提供即時交通影像，讓民眾提前了解路況，避免塞車並選擇大眾運輸。