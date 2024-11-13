隨著世界棒球12強賽在11/13開打，台北101也在今日帶來了讓棒球迷尖叫的大消息！美國職棒超級球星大谷翔平於2024年球季創下歷史性「50轟50盜」紀錄，以驚人的成績再度掀起全球棒球熱潮。大谷翔平的「50/50紀念球」以1.4億台幣天價售出，如今這顆紀念球已由優式資本無償提供展出，將於台北101觀景台「夢想高飛」特展中亮相，預計成為棒球迷和運動愛好者的朝聖之地。



▲大谷翔平50轟50盜記念球現身台北101 / WalkerLand窩客島整理提供



台北101觀景台表示，將自2024年11月13日起至2025年3月2日舉辦這項展覽，現場除了「50/50紀念球」外，還展出來自收藏家的大谷翔平棒球衣及棒球帽等珍品。此外，台灣棒球名人堂協會也友情出借台灣棒球傳奇人物的相關紀念品，包括陳金鋒與王建民的簽名球、棒球衣、棒球帽及王建民的首勝比賽出賽表，為展覽增添台灣棒球界的歷史風采，這些收藏品極具歷史意義。



▲大谷翔平球衣 / WalkerLand窩客島整理提供



並且本次展覽獲得許多家企業協助共同打造夢想之旅，其中星宇航空參與支持，將台北101的高速電梯裝飾為「夢想啟程電梯」，特展期間將發行限量30萬張「夢想登機證」，邀請民眾從台北101踏上夢想之旅。愛爾達科技提供大谷翔平50/50紀錄畫面授權，並由BenQ專利雷射投影機投射大谷翔平的經典賽事畫面，讓展覽現場的大眾宛如身臨其境。此外，台北101觀景台的風阻尼球也被投影成巨型棒球，象徵穩步向前、挑戰極限的精神，為來自世界各地的棒球迷和遊客帶來驚喜。



▲大谷翔平50轟50盜記念球現身台北101 / WalkerLand窩客島整理提供



並且「夢想高飛」特展不僅是一場棒球盛事，還肩負公益使命。台北101攜手多家企業共同推動公益，台北101以拋磚引玉的方式捐出200萬元，企業總計募得800萬元資助台灣基層棒球發展與偏鄉兒童成長。展覽期間，台北101將舉辦「夢想舞台」音樂會，並邀請偏鄉學校孩童參加，持續關懷偏鄉地區教育需求。優式資本也無償提供大谷翔平「50/50紀念球」，並認購100萬元觀景台票券贈予公益團體，邀請弱勢族群前來觀展。台北101鼓勵更多企業加入行列，一同關懷偏鄉孩童，展現台灣的正向能量。



▲大谷翔平50轟50盜記念球現身台北101 / WalkerLand窩客島整理提供



此外，為了提升民眾參觀便利性，台北101提供線上購票服務，並於89樓的禮品店展出多款大谷翔平、世界棒球12強及台北101限定的紀念商品，包括收藏級別的棒球帽、球衣及造型掛飾等，讓球迷可以帶走屬於這場棒球夢的紀念品。同時，南韓潮流品牌MLB於台北101設立「洛杉磯道奇隊快閃店」，展示秋冬新款棒球帽及道奇隊周邊商品，為棒球迷及時尚愛好者帶來驚喜體驗。特展期間凡於快閃店購買任一商品，還可獲得品牌特製磁鐵作為紀念。



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▲大谷翔平50轟50盜記念球現身台北101 / WalkerLand窩客島整理提供



大谷翔平「50/50紀念球」台北101「夢想高飛」特展活動

展覽期間：2024年11月13日至2025年3月2日

展品：大谷翔平「50/50紀念球」、棒球衣、棒球帽，以及台灣棒球名人堂提供的陳金鋒與王建民簽名球、球衣、棒球帽和王建民首勝出賽表



大谷翔平「50/50紀念球」 星宇航空「夢想啟程電梯」及限量「夢想登機證」

1、將台北101高速電梯打造成「夢想啟程電梯」

2、限量發行30萬張「夢想登機證」，讓旅客體驗夢想之旅



大谷翔平「50/50紀念球」愛爾達科技授權大谷翔平紀錄畫面投影

透過BenQ雷射投影技術，將台北101風阻尼球投影成巨型棒球，並播放大谷翔平「50轟50盜」紀錄片段



大谷翔平「50/50紀念球」公益活動

1、台北101捐出200萬元，攜手多家企業共募得800萬元支持基層棒球與偏鄉教育

2、舉辦「夢想舞台」音樂會，邀請偏鄉兒童參加，提供文化支持

3、優式資本認購100萬元觀景台票券，邀請公益團體前來參觀



大谷翔平「50/50紀念球」特展期間限定商品販售

地點：台北101觀景台89樓禮品店

商品：大谷翔平、世界棒球12強及台北101限定紀念品，包括棒球帽、球衣及造型掛飾

銷售模式：即日起上架，售完為止



南韓MLB品牌「洛杉磯道奇隊快閃店」

地點：台北101觀景台89樓

商品：道奇隊秋冬新品，如棒球帽造型掛飾及特色帽款

消費禮品：購買商品即贈品牌特製磁鐵（數量有限）



線上購票服務

台北101官網提供特展線上購票