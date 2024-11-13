台北飯糰控先搶「京都御握丸」買一送一！去京都必吃人氣「京都御握丸 ONIMARU」，於今年6月插旗台北之後，以日本直送的米飯與海苔，每日現做、超過20種口味的飯丸，便成為中山區上班族最愛的早午餐選擇。為了讓大家更方便吃到，於雙十一起正式在外送平台Uber Eats上架，推出飯糰買一送一優惠，讓大家不用排隊也能吃到正宗日式飯丸。並預告將在11/19快閃到忠孝SOGO，東區上班族也能輕鬆吃到。



▲京都人氣飯糰「京都御握丸」首店在中山區 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲京都人氣飯糰「京都御握丸」天婦羅祭新品 / WalkerLand窩客島整理提供。



正式於 Uber Eats 上架「京都御握丸 ONIMARU」，於即日起至11/17推出限定飯丸口味買一送一，隨後一週再加碼贈送唐揚雞超佛心。同時，在11/20前也推出秋冬限定三款「天婦羅祭」系列，經典「海老炸蝦天婦羅」飯丸，以炸蝦搭配海鮮醬汁，呈現豐富的口感；「蛋沙拉雞肉天婦羅」飯丸則將綿密的蛋沙拉與酥脆雞肉相結合，創造出濃郁層次。喜愛日式風味的饕客也可選擇搭配甜點「黃豆粉糯米紅豆」，為用餐增添甜美收尾。



▲京都御握丸「海老炸蝦天婦羅」新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。



▲京都御握丸「黃豆粉糯米紅豆」新品推薦 / WalkerLand窩客島整理提供。



此外，「京都御握丸 ONIMARU」也將首度快閃忠孝 SOGO，自11/19~12/1限時登場，搶攻東區消費市場。配合秋冬食材，新品栗子飯丸即將推出，後續也將以「豚肉祭」與「明太子祭」等活動，滿足顧客對多樣口味的期待，持續創新帶來不同驚喜。



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▲京都御握丸快閃忠孝 SOGO / WalkerLand窩客島整理提供。





京都御握丸ONIMARU 忠孝 SOGO 快閃店資訊

日期：11月19日至12月01日

地點：106 台北市大安區忠孝東路四段45號B2（SOGO忠孝館）

營業時間：

週日~週四 9:00 - 21:30、週五~週六 9:00 - 22:00



京都御握丸ONIMARU 店家資訊

地址：104 台北市中山區長春路172號1樓

電話：0963-803-651

營業時間：7:30 - 19:30、週六~週日：9:30 - 19:30



京都御握丸 優惠資訊

11月11日至11月17日 Uber Eats 指定飯丸買一送一

11月18日至11月24日 Uber Eats 訂單完成贈唐揚雞一塊

11月11日至11月20日「天婦羅祭」限定三款天婦羅飯丸