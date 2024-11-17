12強賽中華隊贏了澳洲！11/17晚間的棒球12強賽事，中華隊從澳洲隊手上再取一勝，奪下晉級4強賽的門票。7-ELEVEN也跟著球迷一起關注12強的比賽，為了慶祝贏球、慶祝晉級，特別推出咖啡買二送二、思樂冰買一送一，還有新品「珍珠焙火烏龍」通通優惠，最低5折開喝。



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▲12強贏澳洲隊，晉級4強東京複賽。7-ELEVEN推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



慶祝12強再取一勝、也慶祝中華隊晉級4強闖進東京複賽，7-ELEVEN在11/18-11/19在APP推出限量優惠「CITY CAFE厚乳拿鐵」買2送2、以及新品「CITY PEARL珍珠焙火烏龍」買2送1優惠，搭配最新哆啦A夢聯名杯超可愛。



▲棒球12強賽事晉級4強東京複賽，7-ELEVEN咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



此外還有應援限定優惠「桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml」買2送1，以及門市現場同步推出「思樂冰大杯全口味買一送一」限定優惠。為了幫中華隊應援，7-ELEVEN也提供TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中，跟著球迷們一起狂嗨。



▲7-ELEVEN思樂冰買一送一優惠慶祝12強晉級 / WalkerLand窩客島整理提供



7-ELEVEN 12強賽 贏球優惠

活動期間：11/18 00:00 -11/19

活動內容：

行動隨時取限定，CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2

行動隨時取限定，CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1

行動隨時取限定，桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml 買2送1

門市限定，思樂冰大杯全口味買1送1