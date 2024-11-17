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12強優惠小七買一送一！贏澳洲晉4強 咖啡珍奶思樂冰5折起。

12強 棒球 贏澳洲 7-ELEVEN more
2024-11-17 23:48:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN
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編輯 張人尹

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12強賽中華隊贏了澳洲！11/17晚間的棒球12強賽事，中華隊從澳洲隊手上再取一勝，奪下晉級4強賽的門票。7-ELEVEN也跟著球迷一起關注12強的比賽，為了慶祝贏球、慶祝晉級，特別推出咖啡買二送二、思樂冰買一送一，還有新品「珍珠焙火烏龍」通通優惠，最低5折開喝。

推薦閱讀：12強贏澳洲隊！4大超商咖啡買一送一優惠統整 晉級4強闖東京複賽。
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲12強贏澳洲隊，晉級4強東京複賽。7-ELEVEN推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

慶祝12強再取一勝、也慶祝中華隊晉級4強闖進東京複賽，7-ELEVEN在11/18-11/19在APP推出限量優惠「CITY CAFE厚乳拿鐵」買2送2、以及新品「CITY PEARL珍珠焙火烏龍」買2送1優惠，搭配最新哆啦A夢聯名杯超可愛。
CITY TEA 現萃茶攜手哆啦A夢 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲棒球12強賽事晉級4強東京複賽，7-ELEVEN咖啡優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

此外還有應援限定優惠「桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml」買2送1，以及門市現場同步推出「思樂冰大杯全口味買一送一」限定優惠。為了幫中華隊應援，7-ELEVEN也提供TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中，跟著球迷們一起狂嗨。

▲7-ELEVEN思樂冰買一送一優惠慶祝12強晉級 / WalkerLand窩客島整理提供
 

7-ELEVEN 12強賽 贏球優惠

活動期間：11/18 00:00 -11/19
活動內容：
行動隨時取限定，CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2
行動隨時取限定，CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1
行動隨時取限定，桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml 買2送1
門市限定，思樂冰大杯全口味買1送1

 

 

 

 

 

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