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12強贏澳洲隊！4大超商咖啡買一送一優惠統整 晉級4強闖東京複賽。

12強 贏澳洲 棒球 晉級4強 more
2024-11-17 23:04:00 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：各品牌提供
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編輯 張人尹

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12強贏澳洲隊，中華隊要晉級4強！全台灣的棒球迷都在關注的棒球12強賽事，中華隊在17日晚間以11:3擊敗澳洲隊，其中中華隊林立、吉力吉撈．鞏冠雙雙擊出3分打點全壘打。這一戰也讓中華隊晉級4強、闖進東京複賽，更是讓球迷們嗨到尖叫。為了慶祝，4大超商紛紛推出咖啡買一送一、買二送二優惠，用最狂最爽咖啡優惠慶祝12強贏球晉級。
CITY TEA 現萃茶攜手哆啦A夢 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲▼12強贏澳洲隊，晉級4強東京複賽。4大超商推出咖啡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
全家世界棒球12強優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

7-ELEVEN在11/18-11/19在APP推出CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2、以及新品「CITY PEARL珍珠焙火烏龍」買2送1，門市現場也有思樂冰大杯全口味買一送一。全家超商針對贏球優惠，推出特大經典美式買一送一，更慶祝球員打出全壘打，再加碼「維也納奶油軟法買一送一」早餐就開吃。

▲▼12強對戰澳洲隊勝利，7-ELEVEN、全家咖啡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
全家咖啡買3送3/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

萊爾富在本次12強賽中，贏球直接祭出「特大杯咖啡全品項買一送一」，這次12強再贏澳洲隊，優惠延長至11月18日23:59，可享菜單上16款商品買一送一。OK超商則有指定糖果餅乾買一送一、OKCAFE X 茗京萃聯名飲品一杯39元等優惠，繼續為中華隊加油。

▲▼12強贏球優惠，萊爾富特大杯咖啡買一送一，OK超商指定品項買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供


 

7-ELEVEN 12強賽 贏球優惠

活動期間：11/18 00:00 -11/19
活動內容：
行動隨時取限定，CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2
行動隨時取限定，CITY PEARL珍珠焙火烏龍買2送1
行動隨時取限定，桂格補氣養蔘蜂蜜飲/美顏膠原莓果飲450ml 買2送1
門市限定，思樂冰大杯全口味買1送1
 

全家 12強賽 贏球優惠

活動期間：11/18 10:00開賣 -23:59隨買跨店取限定
活動內容：
特大經典美式買一送一
威德運動補給飲料買一送一
全壘打加碼優惠「維也納奶油軟法買一送一」
 

萊爾富 12強賽 贏球優惠

活動期間：即日起至11月18日23:59
活動內容：萊爾富門市推出Hi café 特大杯全品項享限時任選買一送一，不同價者以2件5折計算。
 

OK超商 12強賽 贏球優惠

活動期間：即日起-11/20
活動內容：
1、指定糖果、餅乾買一送一
2、OKCAFE X 茗京萃「美聲茶飲」每杯39元
3、Dlucio 氣泡酒加1元多1件
4、OKchoice 爆米花，兩種口味任選3件99元

 

 

 

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