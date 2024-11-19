來自東京的日系眼鏡品牌 OWNDAYS ，在品牌十週年之際，推出全新「BLACK COLLECTION」向經典致敬，這個系列以品牌標誌性的「黑色」為設計基調，全新約30款黑色鏡框，透過巧妙材質與細節設計，讓黑色眼鏡/墨鏡，成為質感穿搭中不可或缺的元素，無論是經典百搭的日常款式，還是潮流前衛的變色鏡片，每一款眼鏡都能讓穿戴者，在各種場合展現獨特的黑色時尚魅力。



▲OWNDAYS以品牌經典黑色為基調，讓黑色眼鏡成為不可或缺的時尚元素

影歌雙棲才女林映唯以雙重造型詮釋 OWNDAYS「BLACK COLLECTION」系列，完美展現黑色的多元風貌，無論是工作時簡單俐落的都會穿搭，還是下班後閃耀自信的潮酷一面，都能透過不同的鏡框搭配，在各種情境中隨時ON/OFF自由切換，探索黑色的無限可能。

時尚與功能的完美結合

「BLACK COLLECTION」以黑色為設計靈魂，無論是金屬鏡框的高級觸感，還是樹脂鏡框舒適的貼合設計，都展現了 OWNDAYS 對細節的極致追求，不僅外觀經典百搭，更能在功能上滿足不同場合需求，具備調光鏡片的款式隨光線變化自動調整，並提供抗UV的太陽眼鏡系列，讓你在追求時尚的同時，享受全面的保護。



▲才女林映唯以雙重造型，完美展現黑色的多元風貌

ALL BLACK 穿搭的無限可能

在品牌十週年之際，OWNDAYS重新詮釋其標誌與理念，強調「為眼鏡賦色的是佩戴它的人」，並以 “Own Your Days” 為核心，鼓勵每個人都能展現獨特風格，此次推出的 BLACK COLLECTION 不僅是對經典黑色的致敬，更象徵了OWNDAYS 在全球市場的不斷進步。這個秋冬，讓黑色超越單一風格，BLACK COLLECTION 將成為你穿搭造型的最佳戰友！

METAL金屬鏡框系列

金屬系列簡約而不失優雅，配戴後自然散發精緻與高級質感，兼顧時尚與實搭性，能輕鬆融入各種風格。結合出洗練的設計與高機能感，完美展現成熟書卷魅力。



▲金屬及數脂系列鏡框，每款都能展現自我風格魅力

PLASTIC樹脂鏡框系列

樹脂系列在材質與輪廓上不僅提供舒適感，更注重細節與臉型的完美貼合。，每款都展現獨特魅力，兼具實用功能與時尚造型，任何場合都能輕鬆展現自我風格。

SUNGLASSES太陽眼鏡系列

「變色鏡片」與一秒就能切換成太陽眼鏡的「OWNDAYS SNAP」人氣款太陽眼鏡，以「黑」為基調打造風格，眼鏡具備抗UV功能，能保護眼睛避免受到強烈陽光的侵害，追求功能性與時尚美感兼具的眼鏡款式，眼鏡&太陽眼鏡，全品項售價NT$1,990~3,490。



▲太陽眼鏡及配件，兼具功能性與時尚美感



ACCESSORIES加購配件

絎縫設計的多功能收納袋，加購價NT$390

獨特絎縫設計的多功能收納袋，採用方便開合的彈簧設計，剛剛好的尺寸，攜帶方便。附有可拆卸的肩帶，使用上能更加靈活與便利調整。

半硬式多功能收納盒，加購價NT$490

耐外部衝擊的設計，調整扣環為2way方便使用的手提或肩背設計，內部可調整隔板，提供更靈活的收納選擇。

香氛吊牌，加購價NT$190

具有「紅茶」香味的香氛吊牌，吊牌上附有緞帶，可以掛在自己喜歡的地方，隨時隨地舒適享受香氣。

