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中和麵包控吃！日本麵包「釛 匠研所」插旗 1元米奇包、唯豐肉鬆聯名都要。

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2024-11-21 19:14:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：釛 匠研所
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編輯 鄭雅之

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中和麵包控也能吃到！來自日本超高人氣麵包名店「釛 匠研所 Bakeries Lab.」，海外首店插旗北車變造成附近上班族的搶買，這次將跨足新北中和開設二號店，並以旗艦店形式於11/22正式亮相，讓中和麵包控可以輕鬆吃到來自日本的美味。同時，也跨界和台灣老牌「唯豐肉鬆」和迪士尼「米奇」聯名，強強聯名創造更高討論度。

▲▼日本麵包名店「釛 匠研所」插旗中和/ WalkerLand窩客島整理提供。



「釛 匠研所 Bakeries Lab.」中和旗艦店店內結合挑高設計與內用空間，讓顧客不僅能外帶新鮮麵包，更可享受複合式餐飲體驗。限定的「M1吐司」靈感來自創辦人媽媽的秘傳配方，鬆軟細緻，微甜滋味猶如童年早餐的溫暖。此外，台灣限定濃湯系列「南瓜栗米濃湯」與「巧達蛤蜊濃湯」正適合寒冬時節搭配麵包品嚐，每一口都充滿幸福感。

▲▼釛 匠研所中和旗艦店限定台灣限定濃湯系列/ WalkerLand窩客島整理提供。


旗艦店特別推出的台日聯名商品也頗具亮點。「釛 匠研所」攜手台灣老字號品牌「唯豐肉鬆」，推出經典的「唯豐。釛」聯名肉鬆麵包，將鹹香肉鬆與日式麵包結合，重現童年的熟悉滋味，無論是當早餐、下午茶還是宵夜都很可以。

▲▼釛 匠研所 中和旗艦店「唯豐肉鬆聯名麵包」/ WalkerLand窩客島整理提供。


同時，釛 匠研所也和迪士尼聯名推出限定款「米奇書包」，經典的紅黑配色造型俏皮又搶眼。書包輕便實用，讓孩子們能「背著書包、帶著麵包」開心上學。11/22開幕當天，消費滿399元即可1元加購「米奇書包」，限量66組。11/23~12/1「米奇包包組」每日限量100組，包含「米奇書包」一個、「M1吐司列車」一份與五顆迷你可頌，價格僅需899元，實用又超值。

推薦閱讀：麵包控必吃富士麵包！日本百年烘焙名店富士麵包現烤上架、快閃微風廣場。

▲▼釛 匠研所 中和旗艦店米奇書包加價購/ WalkerLand窩客島整理提供。


 

釛 匠研所 中和旗艦店

開幕日期與地點：2024年11月22日（五） 新北市中和區板南路463號
營業時間：
週一至週五 08:00 - 19:00
週六、週日 10:00 - 19:00
 

釛 匠研所 中和旗艦店限定商品

「M1吐司」與台灣限定濃湯系列
「唯豐。釛」聯名肉鬆麵包
 

釛 匠研所 迪士尼聯名周邊

11/22：消費滿399元可1元加購「米奇書包」 限量66組
11/23~12/1 「米奇包包組」每日限量100組 售價899元

 

 

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