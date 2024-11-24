台北晶華總是有辦法成為美食家必吃清單，繼「紙巾吐司」風靡一時後，於11/22引進首爾漢南洞最夯的創意塔可品牌「tac.seoul」。這次聯名美食將在晶華酒店二樓上庭酒廊設立為期一個月的限定塔可吧，不僅呈現韓國本店最具人氣的經典料理，還推出專為晶華酒店特製的兩款全球獨賣新品。





tac.seoul是首爾美食圈的一大話題，其核心理念是重新詮釋塔可料理，顛覆傳統墨西哥塔可的風味與形式。品牌以年輕人最愛的食材與創新手法為特色，將燉煮、炙燒、酥炸與煎烤等技術融入菜色設計。其菜單內容簡潔明確，但每道料理都兼具文青的簡約美學與驚艷的味覺體驗，讓人一試成主顧。



台北晶華 tac.seoul期間限定聯名塔可吧

這次晶華酒店聯名活動帶來四款與韓國本店同步的經典人氣塔可，包括手撕牛肩胛、脆皮五花豬、香烤雞腿與酥炸魚柳，並推出兩款為晶華專屬研發的全球限定塔可——韓醬烤牛與辛奇章魚，展現韓台融合的創意美味。首先，手撕牛肩胛選用綠色玉米餅皮，內餡為燉煮多時的牛肩胛肉，搭配炸洋蔥碎、綠莎莎醬與炙燒蘿蔓生菜。每一口都能感受到嫩滑牛肉與清脆生菜的微妙平衡，鹹香味中帶有一絲清爽，令人驚豔。此外，脆皮五花豬以炙燒過的五花肉為主角，加入墨西哥辣醬、炸紅藜麥與花生碎，包裹在傳統玉米餅皮中。一口咬下，脆與嫩的雙重口感在舌尖迸發，甜鹹交織，層次豐富又令人滿足。香烤雞腿則以黑色竹炭玉米餅皮包裹烤至恰到好處的帶皮雞腿肉，再搭配爽口的美式涼拌高麗菜沙拉。辛香風味被涼拌菜的清新完美調和，呈現柔順與濃郁並存的味道。還有酥炸魚柳是愛海鮮人士的最愛，以炸得酥脆的魚柳搭配墨西哥辣醬美乃滋，點綴大量炸羽衣甘藍增添豐富口感。魚肉的鮮甜與醬料的辛香調味完美融合，滋味層次讓人一試成癮。此外，專為晶華設計的兩款全球限定塔可也不容錯過。韓醬烤牛以濃郁韓式醬料烤製的牛肉為主，融合塔可風格呈現出獨特風味。辛奇章魚則運用韓式泡菜（辛奇）與鮮嫩章魚，搭配特殊調料，創造令人驚艷的韓台混搭料理。這兩款新口味將於12/2全球首賣，要讓美食家搶先品味世界首創的美味驚喜。並且活動期間，以上美味均可於晶華酒店二樓上庭酒廊內用，每份兩入價格480元起。一樓azie餐廳提供外帶服務，還推出售價1,099元的四款口味外帶組合，讓消費者方便享用。不僅如此，「晶華美食到你家」平台更提供外送選項，讓饕客在家也能輕鬆享受。「tac.seoul」這場跨國美食盛宴，不僅將首爾的潮流美味原汁原味呈現，更結合晶華酒店的用心創意，帶來絕無僅有的驚喜體驗。

活動時間：2023年11月22日至12月21日

活動地點：

台北晶華酒店二樓上庭酒廊（內用）

一樓azie餐廳（外帶服務）

引進韓國本店四款經典塔可

手撕牛肩胛：燉煮牛肩胛肉搭配炸洋蔥碎、綠莎莎醬及炙燒蘿蔓生菜，使用綠色玉米餅皮包裹，鹹香清爽。

脆皮五花豬：炙燒五花肉配墨西哥辣醬、炸紅藜麥與花生碎，玉米餅皮中夾出多層次口感。

香烤雞腿：烤雞腿肉與美式涼拌高麗菜沙拉，使用竹炭玉米餅皮包裹，辛香與清新的完美結合。

酥炸魚柳：酥炸魚柳配墨西哥辣醬美乃滋及炸羽衣甘藍，鮮甜與辛香相得益彰。



全球獨賣兩款全新塔可

韓醬烤牛：濃郁韓式醬料烤製牛肉，風味獨特。

辛奇章魚：結合韓式泡菜與章魚，創造韓台混搭風味。

知名配菜：DIY手搗酪梨玉米片、檸檬炸雞、墨西哥玉米肋條等。

韓式特色飲品：tac.seoul獨家精釀啤酒。

台北晶華酒店

地址：台北市中山北路二段39巷3號

晶華美食到你家：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

