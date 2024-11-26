東京街頭咖啡廳或居酒屋，隨著氣溫逐漸下降瀰漫冬意，充滿日本特色的暖桌出現了，無論是想品嚐道地居酒屋料理或尋找短暫休息的咖啡廳，不再冷颼颼的季節都能在這些暖桌享受片刻的美食和溫暖。

十割蕎麥麵 否否五杯與本家鹿屋

2024年10月剛重新開幕的「否否五杯與本家鹿屋」，位於新宿站步行圈內，將鹿兒島傳統美食與蕎麥麵的細緻工藝完美融合。店內最吸引人的莫過於11月起變身的暖桌庭園，搭配店家貼心準備的羽織外套，營造出彷彿置身日式老家的溫馨氛圍。午間主打蕎麥麵系列，晚餐時段則提供多款精緻小菜、新鮮生魚片，以及令人垂涎的黑豬涮涮鍋。七張暖桌座位皆可預約，建議選擇17：30至19：00的黃金時段前往。

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▲東京新宿知名的居酒屋名店，一到了冬季就會準備好溫款的暖桌，讓來客可以舒舒服服的享受美食。





肉類・家常菜 歌舞金豚惠比壽

在惠比壽與代官山之間，這間由壽司店改造而成的居酒屋，保留了日式風格的精緻，又添加了現代感的舒適。店內兩張暖桌特別受歡迎，讓食客能舒適地伸展雙腿，享受美食時光。招牌菜色「炭火歌舞金豚烤」以特製醬汁醃漬豬肋排，搭配炭火烤製，香氣四溢。冬季限定的牛雜鍋更是一絕，提供雙種湯底選擇。暖桌座位從10月中旬一路開放到4月下旬，每桌最多可容納7人，適合揪團同樂。

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▲由壽司店改造而成的居酒屋，在昏黃的燈光和暖桌裡品嚐美食就是一種享受。





炭火×柴火×餐廳 RIDE 品川 天王洲

眺望天王洲運河的「RIDE」，是一間充滿創意的義式餐廳。餐點以義式料理為基礎，融入日式元素，其中冬季限定的「近江鴨與鮭川村菇類天然鴨高湯涮涮鍋」套餐，不僅包含2小時無限暢飲，還附上多款精緻下酒菜，非常適合與好友共享。15張暖桌從12月持續到3月下旬，建議提前預約17：00至19：00的用餐時段。

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▲就算是義大利餐廳也要備好暖桌讓客人就算在冬季也能好好吃美食。





cafe Stay Happy

位於文青聚集地下北澤的「Stay Happy」，是一間充滿故事的有機咖啡廳。店主夫婦將環球旅行的經驗融入店內裝潢，擺放著各國特色雜貨與旅遊書籍。11月至3月期間，閣樓改裝成溫暖的暖桌空間，成為許多客人放鬆小憩的秘密基地。餐點堅持使用有機食材，招牌的「自然放養雞嫩煎炸雞飯」口感特別誘人。暖桌區採用2小時制，需要同時點餐點與飲品，建議選擇晚間18：00後的時段，體驗最悠閒的用餐時光。

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▲因為暖桌座位太受歡迎，所以暖桌區有兩小時的時間限制。