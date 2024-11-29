每年12月就進入跨年旅遊高峰季，澳洲雪梨的跨年煙火更是一生至少要看一次的經典跨年場景，每到這個時候，雪梨的餐廳也是一位難求，對於喜歡或已習慣亞洲食物的饕客們，今年造訪澳洲雪梨將有新美食選擇，號稱雪梨最時髦的美食樓「Prefecture 48（第48縣）」十月開幕，熱愛美食的你快筆記下來吧！





Prefecture 48是雪梨的百年古蹟，西元1886年完工，過去是雪梨知名的貿易行，後來幾經易主，業者籌備三年時間，一口氣開設六間富有日本風格的餐飲店，由於六間店都與日本文化和飲食風格有關，因此取名為Prefecture 48（第48縣），特別向日本的47個都道府致敬。



Prefecture 48：Ibushi

一樓是熱情的燒烤餐酒館「Ibushi」，整個氛圍讓人完全像是一秒來到東京的居酒屋，煙燻的串燒，秘製的烤牛排，主廚把牛排先熟成後烤，外酥內嫩，是這裡的招牌菜。









Prefecture 48：Five

上到二樓，歐日混合的創新餐廳「Five」，主打的風格是創意的歐日混合風格菜，日籍主廚Hiroshi Manaka 親自桿的義大利麵，完全融入自創的手法，讓這手工義大利麵條，滑順有勁，加上特調的海鮮醬汁和配料，風靡不少饕客，菜單從前菜到主餐都是歐日混合風格菜的創意結合。





Prefecture 48：Garaku

整棟樓還有一處的聚光燈焦點「Garaku」，走的路線是日本的創新會席料理，但裝潢餐盤都精緻時髦，主廚希望透過日本的美食來詮釋雪梨的四個季節，招牌鮑魚燉飯，微硬的米芯以及配上經歷過火候慢煨成軟嫩的澳洲鮑魚，香味四溢，帶出米飯的口感以及鮑魚的鮮甜。





Prefecture 48：Omakase

最後這間只有八個位置的Omakase無菜單頂級日本料理，由兩位澳洲知名的壽司大師Akira Horikawa 還有 Tomoyuki Matsuya親自執掌吧檯，每個月10號釋出位子就立即秒殺，要吃只能碰運氣，師傅堅持每天以最新鮮的澳洲海產或是日本空運來的漁貨，做出最迷人的生魚握壽司，未來這裡還可能遇見，從日本邀請來大師級師傅輪流客座。



Prefecture 48：Dear Florence

Prefecture 48除了以上這四間餐廳，連飯後小酌的地方，都為客人們安排好了，威士忌酒吧收藏了很多不同種類的日本威士忌。

而甜點胃的客人，則一定要到Dear Florence買個巧克力慕斯蛋糕外帶，結束圓滿的一餐。



六間充滿日本風的餐廳在同一棟樓的設計，在雪梨是超級大膽的嘗試，位置還在最熱鬧的逛街聖地，喬治街附近，一開幕即展現旺盛的企圖心，不只要吸引雪梨在地的饕客，還要讓國際的觀光客都眼睛一亮。