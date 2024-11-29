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PAUL草莓千層派買一送一！PAUL台中市政店強勢回歸，優惠搶先看。

買一送一 草莓 PAUL法國麵包甜點沙龍
2024-11-29 19:19:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：PAUL
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

PAUL法國麵包甜點沙龍宣布將於12月6日盛大回歸台中，開設全新PAUL市政店，為台中帶來純正法式美味與生活美學。這家擁有135年歷史的烘焙品牌，源自法國里耳，憑藉家族傳承的技術和經典風味，贏得了全球顧客的青睞。此次重新進駐台中，PAUL以嶄新的設計形象和全天候營業模式亮相，將從早上九點開始營業，提供從早餐到晚餐的豐富餐點選擇，滿足消費者在每個時段的用餐需求。

▲PAUL於12月6日盛大回歸台中，開設全新PAUL市政店，為台中帶來純正法式美味與生活美學 / WalkerLand窩客島整理提供

PAUL台中市政店的開幕象徵著法式美學的全新演繹，餐廳內以白色為主色調，搭配台中特有植物如相思樹與光葉薔薇的自然點綴，呈現出柔和而典雅的氛圍。整體空間的設計不僅注重視覺美感，更力求營造一個沉浸式的用餐體驗，牆面更掛有由台中藝術家繪製的油畫，增添了濃厚的人文氣息，讓顧客彷彿置身巴黎街頭的高雅沙龍。

▲PAUL台中市政店餐廳內以白色為主色調，搭配台中特有植物如相思樹與光葉薔薇的自然點綴，呈現出柔和而典雅的氛圍 / WalkerLand窩客島整理提供



餐點方面，PAUL延續其經典法式風格，全天候提供多樣化選擇，從清晨的法式早餐如經典可頌與咖啡，到午餐時段的輕食沙拉和下午茶的馬卡紅、甜點，甚至晚間的法式小酒館料理，充分展現品牌的創新精神與法國傳統飲食的融合。明星商品如「草莓千層派」與多款咖啡飲品，皆採用法國直送的原料製作，保證口感正宗。此外，為慶祝新店開幕，特別推出限定麵包及禮盒，讓顧客在品味經典風味的同時，感受品牌的創新巧思。

▲PAUL台中市政店全天候提供多樣化選擇，從清晨的法式早餐到晚間的法式小酒館料理 / WalkerLand窩客島整理提供

為了回饋台中顧客，PAUL準備了多項驚喜活動，包括12月6日至31日的開幕月回饋，加入會員並消費滿額即贈法國限定「PAUL美學咖啡隨手杯」。此外，從12月13日至15日，備受期待的「草莓千層派買一送一」活動將限時登場，每日早上11點準時出爐，每梯次限量100組，僅供現場排隊購買，售完為止。

▲PAUL台中市政店草莓千層派買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

 

PAUL台中市政店開幕優惠

開幕日期：12月6日正式開幕
開幕月活動（12月6日-12月31日）：
加入PAUL會員並消費滿額，即可獲贈法國限定「PAUL美學咖啡隨手杯」。


PAUL台中市政店草莓千層派買一送一

活動日期：12月13日（五）至12月15日（日）。
活動內容：每日早上11:00準時出爐，每梯次限量100組，僅限現場排隊購買，不接受電話預訂或寄放。
 

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