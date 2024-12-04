可可控一定會愛，小朋友最愛的點心「雀巢美祿」推出全新隨身小點心「美祿高纖穀麥可可」與「美祿元氣營養夾心餅乾」，簡單入口、快速補充能量，要讓可可控、大小朋友們都可以在這個冬天更加溫暖。同時，新品已於全聯福利中心搶先開賣。



▲雀巢美祿 推出全新隨身小點心「美祿高纖穀麥可可」與「美祿元氣營養夾心餅乾 / 美祿提供、WalkerLand窩客島整理



全新「美祿高纖穀麥可可」，在經典巧克力麥芽的基礎上添加了25%的高纖穀麥，同時保留小分子黃金大麥、牛奶蛋白質及活力B群等關鍵營養元素，讓每一杯熱騰騰的美祿更加健康營養。無論是為孩子準備早餐的媽媽，還是忙碌於工作的上班族，只需簡單沖泡，就能享受濃郁香氣與高纖穀麥的飽足感。這款新品的隨沖即飲設計，既方便攜帶又能隨時補充能量，成為日常生活中不可或缺的健康飲品。



▲全新美祿高纖穀麥可可在經典巧克力麥芽的基礎上添加了25%的高纖穀麥 / 美祿提供、WalkerLand窩客島整理

此外，「美祿元氣營養夾心餅乾」則專為午後嘴饞時刻打造，成為營養與美味兼具的小點心選擇。這款餅乾包含維生素B2與鐵，並以美祿麥芽香氣為基底，搭配甜而不膩的可可或經典牛奶夾心，帶來酥脆與香滑的雙重口感。不論是下午茶、戶外活動，還是孩子放學後的補充能量，搭配一杯美祿飲品，都能讓點心時光變得更加豐富且無負擔。首波推出的「原味可可」及「經典牛奶」兩種口味，外層還特別印有可愛的「MILO」字樣，為消費者增添購買的趣味與吸引力。▲美祿元氣營養夾心餅乾 專為午後嘴饞時刻打造，成為營養與美味兼具的小點心選擇 / 美祿提供、WalkerLand窩客島整理在推出新品的同時，雀巢美祿加碼推出多項促銷優惠，讓消費者以更實惠的價格享受新品魅力。自2024年12月6日至2025年1月2日，全聯福利中心特別推出購買美祿全系列商品滿349元即現折30元的活動。其中，「美祿元氣營養夾心餅乾」特價兩條僅需69元，而「美祿高纖穀麥可可」更有買一送一的超值優惠，平均每袋僅需129元。這些促銷活動無疑為消費者帶來絕佳的囤貨機會。▲美祿高纖穀麥可可買一送一超值優惠 / 美祿提供、WalkerLand窩客島整理

雀巢美祿限定新品優惠

活動期間：2024年12月6日～2025年1月2日。

優惠內容：購買美祿全系列商品滿349元，現折30元。



美祿元氣營養夾心餅乾兩條69元

商品特價：兩條69元。

銷售通路：全聯福利中心搶先開賣。



美祿高纖穀麥可可 買一送一

優惠內容：平均每袋129元。

銷售通路：全台各大量販店及全聯同步上架。